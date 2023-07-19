Мужчина последние 70 лет живет в аппарате "железное легкое": что с ним произошло (фото, видео)

Он живет так с шести лет.

Мужчина последние 70 лет живет с в аппарате "железное легкое" из-за болезни, о которой он узнал еще в детстве.

Об этом пишет ladbible.com.

В 1952 году в Техасе произошла вспышка полиомиелита, в результате которой были закрыты общественные места, пабы и бары, а также введены правила социального дистанцирования.

Это были меры, которые необходимо было предпринять, чтобы остановить распространение вируса, от которого не было лекарства или вакцин, и который угрожал перегрузить систему здравоохранения Соединенных Штатов.

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По мере того, как пациенты, многие из которых были детьми, накапливались в коридорах и больничных палатах, вирус распространялся среди большего количества людей, создавая серьезную угрозу всему населению, а также инфраструктуре здравоохранения страны.

Полу Александеру было всего шесть лет, когда он вышел на улицу со своим братом, чтобы поиграть, и только когда он вернулся домой, понял, что у него лихорадка, и он чувствовал боль в мышцах, а также непонятную усталость.

Это было только начало его болезни, из-за которой он жил внутри машины последующие 70 лет.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool/Staff Photographer

Пол был парализован ниже шеи и не мог дышать самостоятельно, а это означало, что ему понадобилась экстренная трахеотомия, чтобы спасти жизнь.

"Я стал неподвижным. Я не думаю, что мог даже говорить, поэтому персонал больницы положил меня на каталку в длинном коридоре со всеми другими безнадежными детьми с полиомиелитом. Большинство из них были мертвы", — объяснил он.

Но он не умер, он выжил и наконец проснулся в отделении "железных легких". Машины, которые считаются устаревшими, работают, укладывая пациента в воздухонепроницаемую прокладку, в то время как насос изменяет давление воздуха внутри и заставляет грудную клетку двигаться.

Пол не мог двигаться внутри машины, и ему нужно было научиться дышать самостоятельно, разработав технику, которую он называет "лягушачьим дыханием", более известное как "языкоглоточное дыхание".

После того, как медсестра пообещала ему собаку, если она сможет дышать без посторонней помощи в течение трех минут, Пол освоил это. Однако ему все же пришлось спать в "железном легком", потому что лягушачье дыхание требует концентрации.

Несмотря на затруднительное положение, Полу удалось окончить среднюю школу с хорошими оценками, получить два юридических диплома, написать книгу о своей жизни и провести годы, практикуя юриспруденцию и занимаясь юридической практикой в специально модифицированной инвалидной коляске.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool/Staff Photographer

Он благодарит своих родителей за то, что они поддерживали его, когда не было особой надежды, добавляя: "Они просто любили меня. Они сказали: "Ты можешь все". И я в это поверил".

Сейчас, когда ему уже 71 год, он вернулся к аппарату "железное легкое" на постоянное основание. Но мужчина постоянно занят, повышая информированность о полиомиелите, а в последнее время освещая опасность Covid-19 для таких пациентов, как он сам.

Напомним, в США слепая 74-летняя женщина пробежала 5 км. Бегать вслепую ее научила 7-летняя внучка.

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