Мужчина потерял ноги в первый день на новой работе: что произошло всего через 15 минут (фото)

Американец потерял обе ноги спустя всего несколько минут после начала своего первого рабочего дня.

Об этом сообщает LADbible.

Джон О'Нил чудом выжил после того, как устроился на работу лесорубом в Колорадо. По решению суда 33-летнему мужчине был установлен монитор на голеностопном суставе, и, как сообщается, именно он стал причиной его неприятностей.

Всего через 15 минут после начала рабочего дня он бросал ветки в дробилку, в результате чего сам попал в нее.

О'Нил схватил ветку, имеющую форму рыболовного крючка, и забросил ее в машину, но конец ветки зацепился за его устройство слежения, потянув за собой его ногу. Затем вращающиеся лезвия дробилки начали отрезать ему пальцы на ногах, ступни, лодыжки и голени.

Пока коллеги мужчины выполняли свою работу, никто не слышал его криков о помощи, поскольку все они были в наушниках.

"Прошла минута, прежде чем мои коллеги поняли, что происходит", — сказал он.

Джон О'Нил / Фото: Gofundme

Поскольку лопасти машины продолжали вращаться, О'Нил начал опасаться самого плохого.

"Что-то произошло в моем мозгу, и я понял, что боюсь гораздо больше, чем просто потерять ногу или ступню", — сказал мужчина. "Боль была очень слабая — ее почти не было. Я не так чувствовал боль, как понимал, что я в беде. Борьба за мою конечность превратилась в борьбу за мою жизнь очень быстро".

Он пытался оставаться как можно спокойнее, надеясь успокоить свое сердцебиение, когда коллеге удалось вытащить его, когда лезвие добралось до середины бедра.

Во время полета на вертолете в больницу он говорит, что "технически умер", поскольку его сердце остановилось, и в результате ему ампутировали оставшиеся ноги.

"Они, в сущности, заменили всю кровь в моем теле", — объяснил О'Нил.

О'Нил является волонтером некоммерческой организации "Феникс", которая помогает тем, кто борется с зависимостью, а также проводит тренировки по скалолазанию и кроссфиту. Несмотря на трагедию, мужчина находится в хорошем настроении и готов вернуться к скалолазанию.

Джон О'Нил / Фото: Garrett W Safir/Facebook

Напомним, во время полета внезапно скончался пилот пассажирского самолета. Известно, чем все закончилось.

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