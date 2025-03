Мужчина потерял ноги, задремав на железнодорожных путях – фото

В Бразилии мужчина заснул на железнодорожных путях после того, как напился спиртного и остался без ног. Инцидент произошел накануне трагедии в Украине, когда подростка ударило током на крыше электрички.

В полиции говорят, что, скорее всего, он пытался перейти на другую сторону, споткнулся, упал и заснул, передает Need To Know.

Вскоре появился поезд, и машинист, хоть и заметил жертву во тьме, не смог вовремя остановиться. Мужчине оторвало ноги.

Ужасная авария произошла в городе Наталь, на северо-востоке страны, в среду, 12 марта.

На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, чтобы предоставить первую помощь пострадавшему.

Бразилец заснул на железнодорожных путях и потерял ноги / Фото: Jam Press

Потеряв много крови, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Его срочно прооперировали.

Полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства, приведшие к тому, что пострадавший попал под поезд.

Напомним, стало известно, в каком состоянии находится мальчик, которого ударило током на крыше электрички.

