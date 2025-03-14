Мужчина потерял ноги, задремав на железнодорожных путях – фото

Потерпевшего переехал поезд.
В Бразилии мужчина заснул на железнодорожных путях после того, как напился спиртного и остался без ног. Инцидент произошел накануне трагедии в Украине, когда подростка ударило током на крыше электрички.
В полиции говорят, что, скорее всего, он пытался перейти на другую сторону, споткнулся, упал и заснул, передает Need To Know.
Вскоре появился поезд, и машинист, хоть и заметил жертву во тьме, не смог вовремя остановиться. Мужчине оторвало ноги.
Ужасная авария произошла в городе Наталь, на северо-востоке страны, в среду, 12 марта.
На место происшествия прибыли службы экстренной помощи, чтобы предоставить первую помощь пострадавшему.
Потеряв много крови, мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Его срочно прооперировали.
Полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства, приведшие к тому, что пострадавший попал под поезд.
Напомним, стало известно, в каком состоянии находится мальчик, которого ударило током на крыше электрички. Мальчик находится в больнице.
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