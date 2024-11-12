Мужчина, потерявший жену и 3 детей, пробежал марафон с их фотографиями (фото)

Японец, потерявший жену и троих детей во время разрушительного землетрясения в Ното в начале этого года, в память о них пробежал марафонский забег у их дома с фотографиями на футболке.

Об этом сообщает SCMP.

1 января на полуострове Ното в центральной японской префектуре Исикава произошло землетрясение магнитудой 7,5 балла.

Самое смертоносное землетрясение в Японии со времен землетрясения в Тохоке в 2011 году повлекло гибель 401 человека, ранение более 1300 человек и повреждение 133 000 домов в девяти префектурах.

42-летний офицер полиции в столице префектуры Исикава, городе Каназава, Кейсуке Ома, потерял во время землетрясения свою 38-летнюю жену Харуку, 11-летнюю дочь, 9-летнего сына Тайсуке и трехлетнего сына Сосуке.

Японец потерял жену и 3 детей во время землетрясения / Фото: Interviewee

Они были в доме родителей его жены, когда произошло землетрясение.

Ома вышел на улицу, чтобы проверить, что происходит вокруг, когда их дом начал трястись, и прежде чем он понял, что происходит, оползень похоронил дом под землей и убил всех, кто был внутри.

Ома рассказал японскому телеканалу TV Asahi, что он хотел бы "умереть вместе со своей семьей", но решил жить, веря в то, что ему "по какой-то причине дана жизнь".

Японец потерял жену и 3 детей во время землетрясения / Фото: Interviewee

Спустя десять месяцев после землетрясения Ома рассказал, что 27 октября вместе со своей семьей завершил марафонский забег в Каназаве. Ома надел их фотографию на свою футболку и пробежал полный марафон за три часа и 58 секунд.

Когда Ома зарегистрировался в апреле, он не бегал марафон уже шесть лет. Он сказал, что сделал это ради двух старших детей, которые перед смертью обновили свои лучшие результаты в школьном марафоне и выполнили семейный девиз: "Если есть желание, то есть путь".

Ома сказал, что его забег был наследованием духа его детей.

Японец потерял жену и 3 детей во время землетрясения / Фото: Interviewee

Он пробегал от 10 до 20 км в своем районе, надевая ту же футболку с их фотографиями, чтобы тренироваться перед забегом каждый день. Он пробегал мимо офиса жены, парка и побережья, где играла его семья, и снова и снова повторял в своем сердце: "Вот он я".

Ома сказал, что когда он закончил марафон, он слышал, как его семья хвалила его с небес, говоря: "Ты так хорош".

Хотя он сказал, что все еще находится в глубоком трауре по своей семье, он знал, что должен продолжать жить дальше ради них: "Это не только моя жизнь. Я не могу всегда жить прошлым".

Напомним, мужчина умер на 20 минут на операционном столе и ожил. Он рассказал, что увидел и как это изменило его жизнь.

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