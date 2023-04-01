Мужчина позвонил бывшей девушке 815 раз за двое суток: как его наказали

Американец запугивал свою бывшую девушку.
В США мужчина преследовал свою бывшую любимую и позвонил ей 815 раз за двое суток, в результате чего попал под суд.
Об этом сообщает прокуратура США в Западной Вирджинии.
44-летний Дерик Уэйн Бауэрс преследовал и запугивал девушку с помощью текстовых сообщений, телефонных звонков и посланий в соцсетях. В декабре 2022 года мужчина позвонил ей 815 раз за 48 часов.
Кроме того, в течение нескольких месяцев американец посылал ей тысячи оскорбительных сообщений. Он унижал бывшую возлюбленную в соцсетях. Если Бауэрса признают виновным, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, музыкант из Гааги, ставший биологическим отцом для 550 детей, предстанет перед судом.
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