Мужчина прилетел из Алжира во Францию в шасси самолета: он в тяжелом состоянии из-за переохлаждения

Мужчина прилетел из Алжира во Францию, спрятавшись в отсеке шасси самолета.

Об этом пишет The Guardian.

Имя бесстрашного путешественника неизвестно, поскольку он прилетел в парижский аэропорт "Орли" без документов. Сообщается, что на вид ему 20 лет. Он был обнаружен во время технических осмотров и доставлен в больницу в опасном для жизни состоянии с сильным переохлаждением.

Коммерческие самолеты летают на высоте от 9 до 12 км, где температура обычно снижается до -50 °C. Из-за нехватки кислорода шансы выжить очень скудны. Уровень смертности составляет 77%.

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По данным Федеральной авиационной администрации США, 132 человека пытались лететь таким образом в период с 1947 по 2021 год. В апреле в 2023 году в аэропорту Амстердама обнаружили труп мужчины, летевшего из Торонто. А в июле в 2019 году замерзшее человеческое тело упало в сад в лондонском пригороде. Самолет направлялся из Кении.

Напомним, девочка родилась с ультрауникальным состоянием. Она единственная в мире с таким синдромом.

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