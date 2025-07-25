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Мужчина принес в жертву своего 6-летнего племянника: причина шокирует
В Индии мужчина решил обратиться к колдуну, потому что от него ушла жена. Тот приказал принести в жертву ребенка.
В Индии мужчина захотел вернуть бросившую его жену и устроил ритуал с жертвоприношением. Он выбрал своего 6-летнего племянника.
Об этом случае пишет Indian Express.
38-летний Маной Праджапат обратился к колдуну по имени Сунил с надеждой «получить контроль» над женой.
Колдун заявил, что мужчина должен принести в жертву своего племянника.
Для ритуала мужчине нужно было в полночь добыть кровь и сердце ребенка, а также 12 тысяч рупий. Праджапат выслушал колдуна и расправился с шестилетним племянником, а затем попытался скрыть преступление.
По информации полиции, жена ушла от Праджапата из-за его пристрастия к наркотикам.
«Он хотел вернуть ее с помощью ритуала», — объяснил старший офицер Махавир Сингх.
Тело ребенка обнаружили в заброшенном доме после продолжительных поисков. И Праджапата, и колдуна задержали.
Ранее сообщалось, что исследователи обнаружили доказательства невиданного ранее ритуального жертвоприношения в культуре моче, существовавшей на северном побережье Перу между 300 и 950 годами нашей эры.