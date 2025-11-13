ТСН в социальных сетях

Мир
59
1 мин

Мужчина принял 13-килограммовый питон за веревку: чем все закончилось

В Малайзии 50-летний мужчина встретил огромного питона.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Питон

Питон / © Associated Press

В Малайзии мужчина перепутал огромную змею с канатом.

Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в окрестностях города Туаран. 50-летний Бен Хафис проснулся рано утром, услышав подозрительные звуки. Мужчина отправился проверить с фонариком в руке и увидел рядом с сараем что-то, напоминающее свернутый канат. Хафис подумал, что это старая веревка, но она внезапно начала двигаться. Как выяснилось, это был большой питон. Заметив человека, он стал вести себя агрессивно.

Хафис испугался и вызвал спасателей. Они прибыли на место через 20 минут после звонка и быстро вытащили 13-килограммовую змею длиной около трех метров из-под деревянных досок, где она скрылась. Затем питона выпустили в природную окружающую среду от жилых районов.

Напомним, в Индонезии гигантский питон длиной около восьми метров полностью проглотил взрослого мужчину.

