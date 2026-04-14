Мужчина пришел с болью в животе: врачи были шокированы тем, что достали изнутри (фото)

Боль в животе (иллюстративная фотография)

В городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, хирурги успешно прооперировали 32-летнего пациента, в кишечнике которого два десятилетия находился ртутный градусник. Мужчина обратился в больницу только после того, как начал чувствовать боль в желудке.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Пациент по фамилии Ван признался врачам, что случайно проглотил термометр еще в 12-летнем возрасте. Тогда он скрыл этот факт от родителей из-за страха наказания. Поскольку долгое время никаких симптомов не наблюдалось, об инциденте забыли.

Сканирование, проведенное в Первой аффилированной больнице Вэньчжоуского медицинского университета, подтвердило наличие постороннего предмета в двенадцатиперстной кишке. Специалисты отметили критичность ситуации: кончик термометра прижимался к стенке кишечника, что угрожало перфорацией и масштабным внутренним кровотечением.

Хирургическое вмешательство длилось 20 минут. Сложность операции заключалась в том, что хрупкий предмет находился рядом с желчными проливами. Врачам удалось удалить термометр целым — ртуть не попала в организм, хотя отметки на стекле за это время почти полностью выцвели.

В Китае из тела мужчины изъяли ртутный термометр.

Эксперты эндоскопического центра больницы отметили, что в случае проглатывания посторонних предметов необходимо:

немедленно прекратить употребление пищи и воды;

минимизировать разговоры и глотания;

срочно обратиться за неотложной медицинской помощью.

По официальным данным, в Китае ежегодно более 1 миллиона людей обращаются к медикам из-за проглатывания посторонних объектов. Около 60% таких случаев приходится на детей. Чаще пациенты глотают рыбные и куриные кости, батарейки, магниты и зубные протезы.

Напомним, львовские хирурги спасли 2-летнюю девочку, всю зиму прожившую с батарейкой в пищеводе.