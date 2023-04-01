Мужчина притворился маленькой девочкой и похитил подгузники из детского сада

Мужчина проник в детский сад в американском городе Кларксон после закрытия и похитил подгузники и детскую смесь, оставив записки, в которых заявил о желании притвориться маленькой девочкой.

Об этом сообщает WHAM.

Один из сотрудников детского сада нашел 120 долларов и записку, автор которой спрашивал, есть ли в детском саду подгузники для взрослых, и предложил персоналу "поддержать игру". Сотрудники заведения сообщили о происшествии в полицию и установили камеру видеонаблюдения.

В следующий понедельник в детском саду была найдена аналогичная записка и еще 200 долларов. В очередной раз получив сообщение о срабатывании охранной сигнализации, директор приехала в детский сад и обнаружила, что кто-то копался в контейнерах с подгузниками.

В новой записке американец указал размеры брюк, обуви, бюстгальтеров и платьев. Человек, написавший послание, заявил, что любит играть роль маленькой девочки по имени Крошка Даниэль.

Получив еще одно сообщение, директор обнаружила на записи с камеры наблюдения мужчины, который играл с подгузниками. Затем он зашел в ванную комнату и снял штаны, после чего надел подгузник и штаны поверх него. Сделав это, он выбежал из здания.

Позже руководитель учреждения обнаружила, что кто-то выпил половину бутылки детской смеси, использовал слюнявчик и украл три подгузника.

Полиция задержала 65-летнего Даниэля Силера из села Холли. Мужчина полностью признал вину и заявил, что пытается справиться с зависимостью. Его обвинили в краже со взломом и мелкой кражей. После того, как полиция установила, что задержанный не представляет угрозы для детей или персонала учреждения, ему было выписано предписание о явке в суд.

Владелец детского сада Тони Д'Агостино рассказал, что Силер не был знаком с сотрудниками учреждения. Он подчеркнул, что полностью сотрудничает со следствием и принял меры по повышению безопасности. В частности были установлены дополнительные дверные замки.

Ранее стало известно, что в США мужчина преследовал свою бывшую любимую и позвонил ей 815 раз за двое суток, в результате чего попал под суд.

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