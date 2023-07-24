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Мужчина притянул тело мертвого дяди на почту, чтобы получить его пенсию

Мужчина притянул тело мертвого дяди на почту, чтобы получить его пенсию

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
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Мужчина притянул тело мертвого дяди на почту, чтобы получить его пенсию

Деклан Хони / Фото: Colin Keegan, Collins Agency

Стало известно, как его наказали.

Мужчину посадили в тюрьму после того, как он притащил бездыханное тело своего дяди на почту.

Об этом пишет dublinlive.ie.

41-летний Деклан Хони из Поллертон-роуд в Карлоу, Ирландия и 38-летний Гарет Коукли признали себя виновными в жуткой авантюре.

Они взяли тело 66-летнего Пидара Дойла, чтобы забрать его пенсию в размере 246 евро в почтовом отделении.

Мужчины тащили его по улицам и ошибочно утверждали, что вызвали скорую помощь, прежде чем стали агрессивно относиться к сотрудникам почты.

Деклан Хони / Фото: Colin Keegan, Collins Agency / ©
Деклан Хони / Фото: Colin Keegan, Collins Agency

Суду также показали ужасное изображение умершего Дойла, лежащего на земле почтового отделения вскоре после того, как его официально объявили мертвым.

Покойному пытались провести сердечно-легочную реанимацию, но это было безрезультатно.

Работник почты Де О'Киф вспомнил, что Деклан пришел к нему и сказал, что человек на земле был его дядей, и утверждал, что он привел его, чтобы забрать пенсию, "поскольку он плохо чувствовал себя", и что он потерял сознание у стойки.

Пидар Дойл / Фото: Mirrorpix / ©
Пидар Дойл / Фото: Mirrorpix

Затем О'Киф побеседовал с женщиной, которая сказала ему, что ехала по Поллертон-роуд, когда увидела двух мужчин, тащивших Дойла, и "знала, что что-то не так".

Она остановилась и спросила мужчин: "Он в порядке, ребята?", на что Хони ответил ей, что с ним все хорошо, а Коукли добавил, что они уже вызвали скорую помощь.

Суду стало известно, что в тот момент ни один из мужчин не вызвал скорую помощь.

Женщина пошла за ними в почтовое отделение, где камера видеонаблюдения показала, как они тащили Дойла, несли его прямо к стойке регистрации, когда шокированные очевидцы отошли с дороги.

Мужчины сначала прижали Дойла к двери, но его тело упало на землю, когда пара спорила с почтовым служащим, отказавшимся передать его пенсию.

Гарет Коукли / Фото: Colin Keegan, Collins Agency / ©
Гарет Коукли / Фото: Colin Keegan, Collins Agency

После 40 минут сердечно-легочной реанимации и присутствия передового среднего медицинского персонала Дойл был официально объявлен мертвым врачом.

Судья Юджин О'Келли заявил о "пренебрежении достоинства и благополучия умирающего человека" со стороны дуэта, поскольку они "отклонили предложение" о помощи и "буквально бросили его на полу почтового отделения": "Это они забрали его из дома. Возможно, он мирно умер в своей постели".

Судебный процесс, который должен был начаться на этой неделе, был отклонен, когда мужчины в последнюю минуту решили признать себя виновными.

В результате Хони приговорили к двум с половиной годам за решеткой с отсрочкой на последние шесть месяцев, а Коукли — к двум годам с отсрочкой на последние шесть месяцев.

Напомним, последней просьбой убийцы перед казнью стал ужин из 11 дорогих блюд. Стало известно, что он попросил.

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Дата публикации
Просмотры
2491
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