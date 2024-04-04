Мужчина признался в краже легендарного золотого унитаза за $6 млн из дворца, где родился Черчилль

Он был похищен еще в 2019 году.

Мужчина признал себя виновным в краже унитаза, полностью изготовленного из 18-каратного золота, стоимостью более 6 миллионов долларов из английского дворца, где родился военный лидер Уинстон Черчилль.

Об этом пишет CNN.

39-летний Джеймс Шин признал себя виновным в краже со взломом, превращении или передаче имущества, полученного преступным путем, а также в сговоре с этой целью в Королевском суде Оксфорда.

Туалет был установлен в Бленгеймском дворце в 2019 году в рамках выставки итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Победа - не вариант".

Необычное произведение искусства под названием "Америка" было похищено в сентябре в 2019 году, спустя несколько дней после открытия выставки. Унитаз был вмонтирован в здание, поэтому кража также повлекла значительные повреждения и затопления, как сообщила тогда полиция.

Золотой унитаз в Бленгеймском дворце / Фото: Getty Images

Шин явился в суде по видеосвязи из тюрьмы Файв-Уэллс, где он отбывает 17-летний срок за разные кражи. Среди прочего он отбывает наказание за кражу тракторов и ценных трофеев из Национального музея конного спорта в Ньюмаркете на общую сумму 400 000 фунтов стерлингов (503 000 долларов США).

"Америка" впервые была выставлена в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Инсталляция снова попала в заголовки газет в 2017-м, когда Белый дом президента США Дональда Трампа отправил электронное письмо в Гуггенхайм с просьбой одолжить картину Винсента Ван Гога "Пейзаж со снегом" 1888 года; куратор музея предложил золотой унитаз.

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В Бленгеймском дворце унитаз был установлен в комнате рядом с той, в которой родился Черчилль. В заявлении, которое анонсирует выставку, говорится, что работу можно воспринимать как комментарий к социальному, политическому и экономическому неравенству в Соединенных Штатах.

Комментируя работу, Каттелан ранее сказал в интервью изданию New Yorker: "Что бы вы ни съели, обед за двести долларов или хот-дог за два доллара, результаты будут одинаковыми, с точки зрения туалета". Он также описал работу как "1% искусства для 99%".

Трем другим мужчинам были предъявлены обвинения в связи с воровством туалета еще в ноябре, но они не признали себя виновными. 38-летний Майкл Джонс из Оксфорда обвиняется в воровстве со взломом. Фредерик Сайнс и Бора Гуккак обвиняются в сговоре с целью передачи имущества, полученного преступным путем.

Мужчины должны предстать перед судом в феврале в следующем году.

Напомним, парень-сантехник украл унитаз своей девушки после разрыва отношений. Он его украл, пока она спала.

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