Мужчина признался в убийстве, совершенном 15 лет назад: как он объяснил свой поступок

Мужчина сказал, что убийство "ело его изнутри", поэтому он признался в содеянном.

Мужчина из американского штата Нью-Мексико, подавленный чувством вины, одолжил мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию и признаться в убийстве своего бывшего хозяина, которое совершил еще в 2008 году.

Об этом сообщает Fox News.

37-летний Тони Рэй Перальта пошел в магазин, одолжил мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию и сказал диспетчеру, что он кого-то убил. Правоохранители пришли в магазин, и Перальта был задержан для допроса.

Мужчина сказал, что убийство "ело его изнутри", поэтому он признался в содеянном. Он рассказал полицейским, где закопал тело. Копы обнаружили сапоги, кости и зубные протезы жертвы преступления.

Перальта был арендатором 69-летнего Уильяма Блоджетта. В ходе допроса преступник заявил, что не знает, почему он убил Блоджетта.

"У меня нет оправдания", — сказал он полиции. "У многих людей есть оправдание, у меня нет".

37-летний Тони Рэй Перальта, убивший своего арендодателя. / Фото: Associated Press

По словам родственников погибшего, Перальта якобы имел какой-то спор или ссору с Блоджеттом, пытавшимся его выселить. Однако тогда полиция не смогла доказать вину злоумышленника. Дело было закрыто, а Уильям Блоджетт считался пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что в сербской столице – Белграде семиклассник открыл стрельбу в начальной школе. В результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник, еще 15 получили ранения.

Позже стало известно, что подросток, устроивший бойню в белградской школе, не будет нести уголовную ответственность.

Читайте также: