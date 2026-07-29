Мужчина пробрался в самолет и заснул: его слова после пробуждения удивили экипаж

Самолет / © Unsplash

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В словацком аэропорту Кошице 50-летний мужчина устроил ночные происшествия, завершившиеся полномасштабной проверкой безопасности и задержкой авиарейса.

Об этом пишет Blikk.

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По данным СМИ, события разворачивались около часа ночи. Мужчина примерно 50 лет зашел в терминал аэропорта Кошице, где прокрался в два закрытых ресторана, самостоятельно приготовил себе кофе и взял еду. Когда работники аэропорта заметили постороннего и попросили его покинуть помещение, он вышел из терминала, однако не покинул территорию объекта.

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Нарушитель же перелез через ограждение безопасности. Побродив охраняемой зоной около часа, он поднялся по трапу к пассажирскому лайнеру Embraer E195 авиакомпании Austrian Airlines, зашел внутрь и заснул в первом ряду.

Курьез разоблачили примерно в 4 утра во время подготовки к посадке пассажиров на рейс в Вену, когда экипаж наткнулся на спящего мужчину в первом ряду сидений.

«Мы уже в воздухе?» — это было единственное, что спросил мужчина, когда его разбудили члены экипажа.

Из-за постороннего мужчины в аэропорту Кошице немедленно усилили безопасность. Самолет полностью обыскали, привлекая кинолога с собакой для поиска взрывчатки. Из-за этих проверок утренний рейс в Вену 23 июля опоздал на два часа.

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Злоумышленника задержала полиция. Хотя у мужчины не было при себе документов, удостоверяющих личность, из найденных у него бумаг правоохранители заключили, что он проходил психиатрическое лечение.

Напомним, мужчина чудом избежал смерти, когда его высосало из-за окна самолета Boeing 737 на высоте. Несмотря на травмы, ожоги и пережитый шок, наибольшее возмущение у пострадавшего и его семьи вызвала реакция авиакомпании Ryanair после инцидента.

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