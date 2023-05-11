Мужчина проехал 1200 километров, чтобы убить брата: момент нападения попал на видео

Братоубийца погиб во время перестрелки с полицией.

В четверг, 11 мая, прокуратура округа Вебер в штате Юта опубликовала кадры из камеры наблюдения в доме, зафиксировавшей момент, когда 66-летний американец Джеффри Робертс пришел к своему брату Скотту, проехав почти 1200 км из Калифорнии, чтобы убить его.

Об этом сообщает New York Post.

В то время Скотт Робертс и его жена Джоди ужинали наедине. Хозяин дома открыл дверь после звонка своего брата и двое мужчин недолго разговаривали, прежде чем Джеффри достал пистолет и произвел пять выстрелов.

На видео слышны еще несколько выстрелов и криков после того, как Джеффри силой проникает в дом. Впоследствии он выходит из дома, но возвращается, тяжело дыша, с дробовиком и сумкой.

Американец Джеффри Робертс проехал почти 1200 км, чтобы убить своего брата Скотта и погибнуть в перестрелке с полицией

В результате нападения Скотт был убит, а Джоди – тяжело ранена. Она сумела скрыться из дома.

Американец Джеффри Робертс проехал почти 1200 км, чтобы убить своего брата Скотта и погибнуть в перестрелке с полицией

Затем убийца брата поджег дом, и на кадрах можно услышать сигналы пожарной сигнализации.

Американец Джеффри Робертс проехал почти 1200 км, чтобы убить своего брата Скотта и погибнуть в перестрелке с полицией

Вскоре прибыла полиция, и между полицейскими и Робертсом началась перестрелка, в результате которой он был смертельно ранен. Бодикамера полицейского зафиксировала момент, когда он потерял сознание на лестнице дома после ранения пулями.

Американец Джеффри Робертс проехал почти 1200 км, чтобы убить своего брата Скотта и погибнуть в перестрелке с полицией

Причины, по которым Джеффри Робертс застрелил своего брата, до сих пор неизвестны. Дочь Скотта и Джоди сказала, что причиной стал семейный конфликт.

“Моя мама жива, потому что мой отец сражался с моим дядей и сказал маме бежать. Знание о том, что мой отец погиб как герой, дает нам некоторое утешение”, – добавила она.

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Дальнейшее обследование на месте происшествия показало, что Джефри был вооружен 9-мм пистолетом и 23 полностью заряженными магазинами. У него также нашли при себе дробовик 12 калибра и более 150 патронов.

Напомним, в сербской столице — Белграде в среду утром, 3 мая , семиклассник открыл стрельбу в начальной школе. В результате стрельбы погибли восемь школьников и охранник, еще 15 – получили ранения.

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