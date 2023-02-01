Мужчина проехал весь мир для встречи с любимой и разбился через 5 дней после признания

Ради встречи с девушкой он уволился с работы и прилетел в Таиланд.

Стефан Маттиас из Стокгольма влюбился в Виранух Бутинконг из Таиланда во время продолжительной онлайн переписки. Однако как только они встретились, Стефан попал в ДТП и погиб.

Подробности трагической истории появились в издании Mirror.

50-летний мужчина проехал весь мир для встречи с 27-летней любимой и разбился на мотоцикле через пять дней после приезда в Таиланд.

Накануне он сделал предложение девушке. Молодожены попросили благословения у родителей Виранух и собирались вместе вернуться в Швецию.

Однажды Стефан сел на мотоцикл, чтобы проехаться по живописной местности, однако не справился с управлением и упал с обрыва.

К сожалению, шансов выжить у него не было. Врачи диагностировали клиническую смерть на месте аварии.

"Мое сердце разбито. Не могу поверить, что он так быстро ушел. Я в шоке", — отреагировала девушка на трагедию.

Виранух рассказала, что познакомилась со Стефаном в социальных сетях около двух лет назад.

Ради встречи с ней мужчина уволился с работы и прилетел в Таиланд.

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