Мужчина проехал весь мир для встречи с любимой и разбился через 5 дней после признания

Ради встречи с девушкой он уволился с работы и прилетел в Таиланд.
Стефан Маттиас из Стокгольма влюбился в Виранух Бутинконг из Таиланда во время продолжительной онлайн переписки. Однако как только они встретились, Стефан попал в ДТП и погиб.
Подробности трагической истории появились в издании Mirror.
50-летний мужчина проехал весь мир для встречи с 27-летней любимой и разбился на мотоцикле через пять дней после приезда в Таиланд.
Накануне он сделал предложение девушке. Молодожены попросили благословения у родителей Виранух и собирались вместе вернуться в Швецию.
Однажды Стефан сел на мотоцикл, чтобы проехаться по живописной местности, однако не справился с управлением и упал с обрыва.
К сожалению, шансов выжить у него не было. Врачи диагностировали клиническую смерть на месте аварии.
"Мое сердце разбито. Не могу поверить, что он так быстро ушел. Я в шоке", — отреагировала девушка на трагедию.
Виранух рассказала, что познакомилась со Стефаном в социальных сетях около двух лет назад.
Ради встречи с ней мужчина уволился с работы и прилетел в Таиланд.
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