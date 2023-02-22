Мужчина проглотил телефон во время проверки охранниками

Он попал в больницу с жалобами на боль в животе.

Индийский заключенный Кайшар Али проглотил мобильный телефон во время осмотра офицером-хранителем. По правилам, использование устройств в тюрьмах запрещено.

Об этом случае пишет Thenationalnews.

Как сообщает источник, Кайшар Али, отбывающий срок в тюрьме в Гопалгандже в восточном Бихаре, был доставлен в государственную больницу с жалобами на сильную боль в животе.

Во время осмотра врачи обнаружили в его брюшной полости "чужеродное тело".

Полиция сообщила, что заключенный сказал администрации, что проглотил мобильный телефон во время внезапной проверки сотрудниками заведения.

"Заключенный попал в больницу из-за боли в животе. Врачи сделали рентген и исследовали его желудок", – сказал доктор Салам Сиддики.

Сейчас состояние потерпевшего оценивается как стабильное.

Полицейские рассказали, что Кайшар Али был арестован в январе 2020 года за преступления, связанные с наркотиками.

Они также напомнили, что использование мобильных телефонов в индийских тюрьмах запрещено.

По официальным данным, во время рейдов в тюрьмах по всему Бихару в 2021 году было изъято по меньшей мере три десятка мобильных телефонов, семь сим-карт и 17 зарядных устройств.

Ранее медики рассказали, что делать, если ребенок проглотил копейку, батарейку, лего или другой посторонний предмет.

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