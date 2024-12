Мужчина проглотил живого цыпленка и умер: он считал, что это поможет ему стать отцом

В Индии 35-летний мужчина умер после того, как проглотил живого цыпленка в рамках ритуала, который, как он считал, поможет ему стать отцом.

Ананд Кумар Ядав почувствовал головокружение и потерял сознание вскоре после того, как вышел из ванны в субботу, 14 декабря, по словам его семьи. Его доставили в больницу, где констатировали смерть. Для выяснения причины смерти было произведено вскрытие тела.

Патологоанатом был ошеломлен, когда сделал надрез на горле Ядава и обнаружил тушку молодой птицы.

Доктор Санту Баг рассказал местным СМИ в Амбикапуре, штат Чхаттисгарх: "За свою карьеру я провел более 15 000 вскрытий. И это первый случай, с которым я столкнулся. Когда мы открыли горло, то увидели целого птенца. Одна часть цыпленка застряла в трахее умершего, а другая – в пищеводе".

Считается, что цыпленок был жив, когда Ядав проглотил его целым в селе Чхиндкало. Местные говорят, что он контактировал с тантрическим гуру, поскольку боролся с бесплодием. Они говорят, что он проглотил цыпленка, веря, что это поможет ему стать отцом. Со своей стороны родственники Ядава настаивают, что не знали о ритуале.

Как сообщается, полиция начала расследование этого дела.

Напомним, в феврале в Дели, Индия, начинающий бодибилдер попал в больницу с жалобами на боль в желудке и тошноту. Медики были ошеломлены, когда рентгеновский снимок обнаружил в его внутренних органах 39 монет и 37 магнитов. Оказалось, что он проглотил их, веря, что содержащийся в них цинк придаст ему силы.

