Мужчина провел 75 дней под водой: как ему удалось там прожить (фото)

Профессор и преподаватель университета Южной Флориды 55-летний Джозеф Дитури побил мировой рекорд по продолжительности жизни под водой. В подводном доме мужчина проживает уже больше 75 дней и не планирует из него выходить.

Об этом пишет The Washington Post.

Ежедневно Джозеф Дитури просыпается около 5 утра, идет к своему рабочему месту и нежится на светящемся солнце.

Но это солнце – желтая подушка с улыбающимся лицом в центре. Дитури повесил ее на своей стене, чтобы та напоминала ему о настоящем солнце, которого он не видел более 75 дней.

Дитури, исследователь гипербарической медицины и доцент Университета Южной Флориды, с 1 марта живет в подводном контейнере в Ки-Ларго, штат Флорида. Он исследует, возможна ли жизнь под водой, ежедневно проверяя состояние своего мозга, сердца, легких и крови.

В субботу, 13 мая, на 73-й день в Jules' Undersea Lodge Дитури считает, что он побил мировой рекорд самого долгого пребывания под водой. Но 55-летний Дитури все еще намерен прожить под водой 100 дней, чтобы завершить свой эксперимент.

"Дело не в мировом рекорде", — сказал Дитури. “Речь идет о жизни под водой и в изолированной, ограниченной, экстремальной среде. Я должен продержаться 100 дней, но это только потому, что я не мог позволить себе потратить 200 дней”.

Мужчина считает, что все необходимое для жизни находится под водой. Фото: Frazier Nivens/Florida Keys News Bureau/AP

Дитур давно увлекается водой. Он вырос у Атлантического океана в Лонг-Айленде и служил в ВМС США почти 28 лет, прежде чем уйти в отставку с должности командира в декабре 2012 года.

Приблизительно в то время Дитури нырял с аквалангом вблизи округа Орандж, штат Калифорния, и сказал, что увидел 11-дюймовую морскую вши. Он считал, что все морские вши имеют длину всего несколько миллиметров. Ему было интересно, какие виды он мог бы найти в море.

Дитури знал, что жизнь под водой возможна. В 2014 году двое профессоров из штата Теннесси остановились в подводной гостинице Jules' Undersea Lodge в Ки-Ларго на 73 дня. Наблюдая, как его военные коллеги страдают от сотрясения мозга во время войн в Ираке и Афганистане, Дитури изучал методы лечения черепно-мозговых травм. Он интересовался, может ли жизнь под водой в условиях высокого давления помочь при травмах головного мозга.

"Я сказал: "Мы должны жить в океане", — рассказал Дитури. “Все ответили: “Ты сошел с ума”. Меня уволили из военно-морского флота, а потом сказали: Вот и все. Вы потеряли это”.

Дитуре потребовались дополнительные степени, чтобы стать исследователем, поэтому он получил степень доктора философии по биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды в декабре 2017 года. В 2019 году Дитури и четверо друзей остались в Jules' Undersea Lodge на пять дней, чтобы проверить подводную жизнь. Но Дитури хотел побыть под водой дольше и сам, чтобы увидеть, как отреагируют его мозг и тело.

Пандемия коронавируса приостановила его планы начать свой эксперимент в 2020 году, но Дитури решил, что в этом году профинансирует около половины проекта стоимостью примерно 200 000 долларов. Фонд развития морских ресурсов, некоммерческая организация в Ки-Ларго, тоже помог профинансировать проект, сказал Дитури.

Дитури скучает по солнцу. Фото: Ben Norton

Перед тем, как мужчина погрузился под воду, врачи зафиксировали его жизненно важные показатели, в частности, артериальное давление, уровень холестерина, кальция, воспаление мышц и здоровье стволовых клеток. Он также прошел обследование тревоги и депрессии у психологов.

Дитури забронировал капсулу, похожую на комнату 3 на 3 метра, которая находится на глубине 9 метров под водой. Домик получает электроэнергию, кислород и воду от проволоки, подключенной к земле. Дитур также подключил кабель к наземному маршрутизатору для доступа в Интернет. В капсуле есть маленькая кухня, туалет, душ и спальня.

По словам Дитури, каждые три дня его коллеги-исследователи плывут в его капсулу, чтобы доставить еду, включая яйца и лосось, в контейнере под давлением. Но мужчине можно готовить только в микроволновке из-за повышенного давления в море. Он также каждое утро готовит кофе. Дитури все еще преподает свою гипербарическую медицину и биомедицинскую инженерию практически три дня в неделю для Университета Южной Флориды.

Он занимается резистентными лентами и принимает добавки с витамином D. Но его главное исследование происходит от тестов на его теле. Он часто берёт пробы мочи и прошел электрограмму, которая фиксирует деятельность мозга и сердца.

Когда врачи и исследователи посещают Дитури, они проверяют его кровь и органы. Он также виртуально встречается с психологами и психиатром, чтобы следить за его психическим здоровьем. Мужчина часто покидает свою капсулу для подводного плавания, и он считает, что недавно открыл новый одноклеточный организм.

Мужчина отметил, что у него снизился уровень холестерина и стресса. Фото: Instagram/drdeepsea

Дитури сказал, что его уровень холестерина и стресса снизились, что он проводит больше времени в фазе быстрого сна или гибернации, и что он производит стволовые клетки быстрее. 9 июня, когда Дитури покинет группу, он пройдет тщательное тестирование, чтобы увидеть, как его организм отреагирует на новую среду.

Тем не менее, мужчина соскучился по человеческому прикосновению. Он видится со своей девушкой и тремя дочерьми только виртуально, а недавно пропустил выпускной в колледже своей средней дочери. В субботу, 13 мая, 80-летняя мать Дитури, Мэри, пройдет курс подводного плавания, чтобы она могла навестить сына.

Мужчина тоже скучает по солнцу. Ранее он смотрел на восход почти утром после тренировки, но в последнее время ему пришлось довольствоваться своей подушкой. "Все, что нам нужно, есть здесь", — сказал Дитури. “…Теперь я знаю. Мне нужно сообщить всем остальным”.

Ранее мы писали, что в официальном прессрелизе Университета Южной Флориды было подтверждено, что Дитури, также имеющий степень доктора биомедицинской инженерии и служившего в ВМС США — проводит эксперимент в надежде найти новые "пути возрождения морской среды".

Кроме этого, исследователь также стремится "испытать медицинскую технологию, которая могла бы предотвратить множество заболеваний у людей".

Экскомандующий ВМС США проведет миссию "Нептун 100" к лету в подводном доме.

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