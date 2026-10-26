Мужчина провел двое суток в "тюрьме для похудения": что там на самом деле происходит (фото, видео)

Блоггер Browney / © скриншот с видео

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Ютубер Стэн Брауни провел 50 часов в китайском лагере для похудения, который по жестким правилам называют «жировой тюрьмой». О жизни в заведении с колючей проволокой и камерами наблюдения он снял видео.

Об этом пишет Ladbible.

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Несмотря на исправительное учреждение, люди прибывают туда по собственному желанию и платят от 330 до 780 фунтов стерлингов в месяц (ориентировочно 18–42 тысячи гривен). Комплексная программа подразумевает жесткий контроль за питанием, ежедневные физические нагрузки и постоянный мониторинг результатов.

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Участники взвешивают дважды в день и устанавливают для них четкие суточные нормы сброса веса. Если человек не достигает цели, его вынуждают отрабатывать дополнительные тренировки. Питание одинаково для всех: рацион основан на белках и овощах с минимальным количеством углеводов, а один прием пищи содержит примерно 350 калорий.

© скриншот с видео

Перед началом эксперимента блоггер весил 82,9 кг. За двое суток он прошел семь изнурительных тренировок и снизил вес до 80,5 кг. В то же время он отметил, что большая часть утраченного составляла вода, а не жировая ткань.

Китайская «тюрьма для похудения» / © скриншот с видео

Такие лагеря в Китае становятся все более популярными из-за моды на худобу и как альтернатива лекарствам для похудения. Однако медики предостерегают: от слишком быстрого сброса веса можно потерять мышцы, получить травмы, дефицит полезных веществ или психологические проблемы.

Китайская «тюрьма для похудения» / © скриншот с видео

Китайская «тюрьма для похудения» / © скриншот с видео

Китайская «тюрьма для похудения» / © скриншот с видео

Напомним, у популярного препарата для похудения обнаружили неожиданный побочный эффект — несколько человек, принимавших Оземпик, сообщили об увеличении длины пениса.

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