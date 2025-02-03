Мужчина проверил способность друга-хвастуна уклоняться от пуль: чем это закончилось

Мужчина из штата Юта, США, выстрелил своему другу в грудь после того, как тот утверждал, что может уклоняться от пуль.

Об этом сообщает Oddity Central.

23-летний Эштон Джонатан Манн был арестован 2 февраля по обвинению в непреднамеренном убийстве второй степени и по обвинению в преступлении третьей степени, связанном с огнестрельным оружием, за странный инцидент, связанный с оружием и употреблением марихуаны.

В воскресенье утром, 2 февраля, службы быстрого реагирования были вызваны в дом в Кернсе, где они обнаружили без сознания молодого человека с огнестрельным ранением в грудь, который лежал на полу. Пострадавшего быстро доставили в ближайшую больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Позже Манн рассказал полиции, что застрелил своего друга после того, как тот похвастался, что может уклониться от пули.

В ходе допроса 23-летний подозреваемый рассказал полиции, что в ночь трагического инцидента они с другом сидели на кухне и курили марихуану. Они в большинстве своем говорили об оружии и в какой-то момент перешли в гараж, чтобы продолжить разговор. Они держали в руках две единицы огнестрельного оружия, и друг Эштона якобы начал говорить о том, как он может "увернуться от пули".

Вроде бы разрядив оба пистолета, друзья решили проверить способность жертвы уклоняться от пуль. Эштон стрелял в своего друга из "пустого" пистолета, а тот пытался как можно скорее отскочить. Как сообщается, они играли в эту игру около шести раз, и лишь на шестой раз Манн выпустил пулю, попавшую его другу в грудь.

23-летний парень рассказал полиции, что пытался предоставить своему другу первую помощь до приезда скорой, но тот не реагировал. Во время обыска в доме следователи обнаружили два пистолета, боеприпасы и магазины, а также "атрибуты, указывающие на употребление марихуаны".

Напомним, в Киеве водитель авто выстрелил курьеру в голову. Трагедия произошла из-за конфликта на дороге.

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