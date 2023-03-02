Мужчина прожил месяц в джунглях Амазонки: питался червями и отбивался от зверей

30-летний мужчина потерялся во время охоты с друзьями.

Боливиец Джонаттан Акоста заблудился в джунглях Амазонки, когда охотился с друзьями, и выживал там 31 день, питаясь дикими фруктами, червями и насекомыми.

Об этом пишет BBC.

По словам мужчины, он пил дождевую воду, которую набирал в ботинки, а также встретил диких животных, в частности ягуара. У него был только один патрон в ружье и использовал его, чтобы отогнать стаю пекари — свиновидных животных, обитающих в тропических лесах Южной Америки.

Поисковая группа, состоявшая из местных жителей и друзей Джонаттана, нашла его через месяц после исчезновения.

Он похудел на 17 килограммов, был обезвожен и вывихнул сустав, хотя все еще мог ходить. После этого происшествия Джонаттан решил навсегда забыть об охоте.

Тем временем полиция допросит четырех друзей охотника, чтобы понять, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Ранее стало известно, что 88-летнего музыканта Ларри Петри и его жену Бетти нашли мертвыми в автомобиле, застрявшем в пустыне после того, как у них закончилось горючее.

А в Австралии семья просидела 2 дня в безлюдной пустыне из-за ошибки навигатора.

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