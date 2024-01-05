Мужчина прыгнул с кулаками на судью во время вынесения приговора: "К черту эту с*ку" (видео)

Судья штата Невада подверглась нападению в суде сразу после того, как отклонила ходатайство обвиняемого об испытательном сроке.

Об этом сообщает CNN.

Обвиняемый Деобра Редден находился в зале суда Лас-Вегаса, где ему был вынесен приговор по обвинению в попытке нанесения побоев с причинением существенных телесных повреждений, сообщил суд округа Кларк.

Во время слушания Редден и его адвокат попросили судью Мэри Кей Холтус об испытательном сроке, а не о тюремном заключении, заявив, что 30-летний мужчина налаживает свою жизнь благодаря новой работе и планирует возобновить свое образование.

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Редден сказал, что он решает свои проблемы с психическим здоровьем и "старается учиться на своих ошибках".

Затем Холтус зачитала в суде вслух уголовную историю обвиняемого, содержавшую "три уголовных преступления, многочисленные случаи домашнего насилия, ограбление, попытки вторжения в дом".

"У вас много дел, сэр", – сказала судья Реддену.

Адвокат мужчины заявил судье, что, по его мнению, его клиент сможет успешно пройти испытательный срок.

"Я ценю это, — ответила судья, — но думаю, что пора попробовать еще что-то, потому что я просто не могу с такой историей".

Через несколько секунд Редден крикнул: "К черту эту с*ку!". Он побежал к судье, перепрыгнул через скамью и напал на нее. Редден повалил Холтус на землю и оба исчезли из виду камеры за скамейкой.

Когда другие в зале суда пытались его удержать, Редден закричал: "К черту вас обоих!". Он нанес несколько ударов.

Судья несколько минут лежала на земле, а потом встала, видимо, говоря, что ударилась головой. Холтус "получила некоторые травмы", говорилось в первоначальном заявлении суда.

Через несколько дней она вернулась на работу, но сообщила, что у нее все болит.

Согласно протоколам суда, Реддену теперь предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в нанесении побоев защищаемому лицу и нанесению побоев. Окружной прокурор заявил, что его офис изучает доказательства и намерен предъявить дополнительные обвинения после нападения в зале суда.

Следующее заседание суда по делу Реддена назначено на 9 января.

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