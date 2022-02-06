Мужчина, пытавшийся убить свою жену и случайно порезавшийся ножом, получит денежную компенсацию

При попытке убийства жены мужчина получил глубокие порезы двух пальцев на правой руке.

В Англии мужчина, порезавший себе руку, когда пытался убить свою жену восьмидюймовым кухонным ножом, получит 17 500 фунтов стерлингов после того, как подал в суд на медучреждение за "преступную халатность" во время лечения его ран.

Также читайте Кровавые разборки в Днепре: женщина пыталась убить мужчину на глазах у двоих детей и квартиранта

Об этом сообщает DailyMail.

36-летний Доринель Кояну из Румынии был приговорен к 11 годам в 2015 году за попытку убийства своей жены. Он вонзил восьмидюймовое лезвие в спину женщины и оставил ее умирать. Лезвие прошло через грудь, через два ребра, легкие и в печень, и потерпевшая провела четыре месяца в больнице.

При попытке убийства жены мужчина получил глубокие порезы двух пальцев на правой руке.

Из-за решетки он подал иск в Национальную службу здравоохранения, настаивая на том, что врачи не предоставили ему лечение вскоре после заключения.

Его адвокаты утверждали, что обвиняемому должны были сделать операцию в течение 10 дней после получения травмы, но медики ее отменили, опасаясь за собственную безопасность.

Мужчина отбыл только пять лет своего заключения, но, находясь за решеткой, он подал иск в Национальную службу здравоохранения, настаивая на том, что из-за того, что врачи его вовремя не пролечили, он не может теперь двигать пальцами. Сначала мужчина требовал компенсацию в размере £325,000, но получил £17,500.

"Неважно, порезал ли он пальцы, открывая банку с фасолью… или пытаясь убить свою жену", — подчеркнул судья и присудил выплатить потерпевшему компенсацию в размере 17 500 фунтов.

Напомним, что ночью на среду, 2 февраля, в Бережанах Тернопольской области 56-летний мужчина пытался совершить самоубийство. Местный житель облил себя бензином и поджег.

Читайте также: