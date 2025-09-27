ТСН в социальных сетях

Мир
217
1 мин

Мужчина расправился с медведем, который забрался в его ванную

В США мужчина застрелил зверя, который вошел в дом и испугал всех жителей.

Вера Хмельницкая
Медведь

Медведь / © Freepik

В штате Флорида (США) мужчина по имени Зик Кларк расправился с забравшимся в его дом медведем.

Об этом пишет People.

По словам Кларка, хищник проник в его дом через открытую дверь гаража. Когда они автоматически закрылись, медведь начал паниковать. Он тщетно пытался выбраться и очутился в доме.

Первой зверька заметила теща Кларка, отдыхавшая в гостиной.

«Тогда начался ад», — вспомнил он. Женщина начала кричать, собаки — лаять. Медведь испугался еще сильнее. Чтобы укрыться от шума, он забежал в ванную. Там Кларк его закрыл и последовал за пистолетом.

«Я открыл дверь. Выстрелил однажды. Снова захлопнул дверь, потому что медведь попытался выбраться. А потом кончил еще двумя выстрелами», — рассказал мужчина.

После этого Клак позвонил в Комиссию по охране рыбных ресурсов и дикой природе Флориды (FWC). Ее сотрудники приехали на место происшествия и забрали тушу хищника.

Ранее в Сети появилось видео, на котором черный медведь вошел в дом через открытую дверь, но маленький шпиц Скаут мгновенно бросился в атаку.

217
