Мужчина расстрелял 8 родственников после просьбы уехать из дома: среди погибших — четверо детей

Полиция Фото иллюстративный / © Associated Press

Реклама

В штате Монтана в США 44-летний мужчина застрелил восьмерых своих родственников, среди которых было четверо детей. По словам членов семьи, трагедия произошла через несколько недель после того, как родители попросили мужчину уехать из их дома и начать жить самостоятельно.

Об этом сообщает Associated Press.

Реклама

По информации СМИ со ссылкой на правоохранителей, трагедия произошла вечером 23 августа недалеко от города Биллингс.

Реклама

По данным родственников, 44-летний Алан Смит долгое время жил в доме своих родителей. Несколько недель назад они попросили его уехать. В воскресенье, когда семья собралась на традиционный общий ужин, мужчина неожиданно вернулся в дом и открыл огонь.

Среди жертв были дети четырех поколений одной семьи

Жертвами стрельбы стали восемь человек. Среди них — родители нападающего, его бабушка, младшая сестра и четверо детей от 7 до 15 лет.

Одна из погибших — 12-летняя Шарлотта. Перед смертью девочка успела позвонить в службу 911 и сообщить о нападении. По словам друзей семьи, ребенок пытался спасти своих близких.

«Шарлотта была героиней. Она позвонила по телефону в 911 и пыталась спасти свою семью», — рассказала подруга семьи Дженнифер Мерсер.

Реклама

Когда на место прибыли полицейские, они услышали выстрелы, а вскоре здание охватило пламя. После стрельбы нападающий, по данным следствия, совершил самоубийство. Впоследствии он скончался от полученного ранения.

Дом сгорел почти дотла

Расследование трагедии осложнилось из-за масштабного пожара. Огонь практически полностью уничтожил здание.

Правоохранителям пришлось проверять безопасность конструкций перед проведением полноценных следственных действий.

По словам бывшего супруга одной из погибших женщин Брэда Айрленда, Алан Смит много лет жил с родителями и почти не покидал свою комнату. Большую часть времени он сидел за компьютером.

Реклама

Родственник также утверждает, что близкие замечали тревожные признаки в поведении мужчины, хотя, насколько ему известно, раньше тот не совершал физического насилия.

На момент трагедии мужчина погибшей Меган Гекир, также ставший жертвой нападения вместе со своими детьми, находился на работе. Узнав о стрельбе, он пытался связаться со всеми членами семьи, а затем уехал в дом. Когда он прибыл, здание уже пылало.

По данным AP, массовое убийство в Монтане стало 22-м случаем массового убийства в США с начала 2026 года.

Напомним, в Украине, в Прикарпатье 13-летний мальчик по указанию матери убил собственную бабушку. Женщина заставила сына пойти на преступление, чтобы завладеть сбережениями бабушки и отдать свои долги.

Новости партнеров

Новости партнеров