Стрелок сам позвонил в полицию и сказал, где его найти.

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в расстреле 10 человек в поезде метро Бруклина. Этот инцидент произошел накануне. В результате стрельбы 5 пассажиров погибли, а общее количество пострадавших от огнестрельных ранений и из-за давки достигло 29 человек.

Как сообщает CNN, в среду, 13 апреля, 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс сам позвонил в полицию и сообщил, что находится в ресторане McDonald's в нижнем восточном районе Манхэттена.

Джеймс подозревается в том, что он запустил дымовые гранаты и 33 раза стрелял из пистолета в переполненном вагоне бруклинского метро. Мотивы его поступка пока неясны, но причастность к террористическим организациям правоохранители отрицают.

Известно, что в последнее время он публиковал видео, в которых критиковал расизм и насилие в США, а также сетовал на свой опыт помощи в области психического здоровья в Нью-Йорке.

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Задержанному инкриминируют нарушение закона, запрещающего террористические и другие насильственные атаки в общественном транспорте. Если его признают виновным по этому обвинению, суд может избрать наказание в виде пожизненного заключения.

В четверг, 14 апреля, Джеймс должен предстать перед судом.

Напомним, в соседней с Украиной Белгородской области РФ 42-летний старший прапорщик открыл огонь из табельного пистолета Макарова, ранив двух сослуживцев. Один из них скончался от ран на месте стрельбы.

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