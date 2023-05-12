Мужчина разбил самолет ради просмотров на YouTube: как его накажут (видео)

Ранее блогер утверждал, что это был несчастный случай.

29-летний ютубер Тревор Джейкоб признался, что разбил свой самолет ради просмотров.

Ранее он утверждал, что это был несчастный случай. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Блогер опубликовал видео авиакатастрофы в декабре в 2021 году. Ролик собрал более 3 млн просмотров.

Джейкоб вылетел из аэропорта Санта-Барбары, штат Калифорния, самостоятельным рейсом в ноябре в 2021-м. Но после того, как произошла "катастрофа", пилот не предпринял никаких попыток сообщить о чрезвычайной ситуации.

На видеозаписи видно, как выкрикивая "черт побери", он заявил, что у него "вышел из строя двигатель". Еще более подозрительно то, что к корпусу и крыльям самолета было прикреплено несколько камер, и он выпрыгивал с палкой для селфи.

Один человек пошутил: "Я учу пилотов для таких чрезвычайных ситуаций, как эта. Главное правило в любой чрезвычайной ситуации, и я не могу не подчеркнуть это, никогда не забывать свою палку для селфи".

Всего через 35 минут после взлета самолет свалился на землю в Национальном лесу Лос-Падрес.

По данным ВВС, теперь ему может грозить до 20 лет за решеткой.

Пилот-парашютист согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения в уничтожении и скрытии с намерением помешать федеральному расследованию Министерства юстиции США в четверг.

"Он не собирался достигать места назначения, а планировал катапультироваться со своего самолета во время полета и снять на видео себя, как спускается с парашютом на землю, и свой самолет, когда он снижался и разбился", — заявили в прокуратуре США центральным округом Калифорнии .

После аварии он сообщил об инциденте в Национальный совет по безопасности на транспорте, и они подтвердили, что он несет ответственность за сохранность обломков.

Позже Джейкоб утверждал, что не знал местонахождение объекта согласно соглашению о признании вины.

Это, как выяснилось, оказалось ложью после того, как он вернулся на вертолете, чтобы собрать и убрать обломки, которые он позже уничтожил, говорится в заявлении.

В прошлом году у Джейкоба отозвали лицензию пилота. Ожидается, что он предстанет перед судом в ближайшие недели.

Напомним, в США полицию вызвали из-за "отчаянных мольб о помощи мужчины". Копы хохотали, когда обнаружили, кто же на самом деле так громко кричал.

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