Мужчина разрушил миф об НЛО, который запечатлел самолет воздушных сил США: фото

Камера самолета зафиксировала неизвестный объект, он также попал на радары и якобы преследовал американский истребитель-бомбардировщик.

Американец Мик Вест из Сакраменто, штат Калифорния, занимается тем, что разрушает мифы о существовании НЛО. Недавно он доказал, что неизвестный объект, ранее снявший военный самолет США, вовсе не НЛО.

Об этом пишет Daily Mail.

Мужчина использует ряд инструментов, чтобы объяснить эти "тайны", в частности FlightAware, Flight Radar 24 и Invisor и Sitrec, который объединяет данные полетов, видео и спутниковые изображения. Но его сбило с толку одно видео ВМС США с НЛО, которое обнародовали в СМИ.

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Кадры, опубликованные в 2017 году, были сделаны пилотом F/A-18 Super Hornet ВМС США двумя годами ранее, и, показывали якобы НЛО, следящий за реактивным самолетом USS Theodore Roosevelt после того, как объект обнаружил радар у восточного побережья.

На инфракрасном видео из кабины невероятный высокоскоростной объект, кажется, нарушает законы физики – два пилота спорят, это дрон или нет.

НЛО

Просматривая кадры, Уэст, который часто полагается на данные вокруг видео, чтобы развенчать записанные события, исследовал ролик и попытался определить вращение камеры и блики на объективе. Однако он остался без ответов.

"Надо быть очень осторожным относительно того, на что ты смотришь. Для меня это первый шаг в расследовании дела", – сказал изданию Уэст, который расследовал около 1000 случаев НЛО.

НЛО

В прошлом месяце бывший программист видеоигр заметил белый вытянутый объект из окна самолета, когда он летел в Пасадену, и быстро снял его на видео.

"Это не интуитивно понятная вещь, и если вы не углубитесь в это слишком глубоко, вы ошибетесь", – сказал Уэст.

Он думал, что это просто еще один самолет, и такой вывод он был бы прав, но обнаружил, что ему нужно лично исследовать этот вопрос. Поэтому развенчатель мифов использовал Photoshop, чтобы внимательно рассмотреть изображение, и загрузил GPS-маршруты со своего самолета и нескольких других в этом районе с FlightAware.com.

Его самолет был не единственным в воздухе, поэтому ему пришлось смотреть на другие траектории полета, а также на погодные явления и спутниковые данные. Он также внимательно рассматривал видео под углом. В его случае он знал, что видео, которое он снял, находится на нескольких тысячах футов над землей, а объект находится под ним.

НЛО

Американец использовал Flight Aware 24, чтобы настроить, где находятся другие ближайшие самолеты, чтобы он мог "выяснить, что на самом деле было в воздухе. Затем Уэст увеличил масштаб кадров своего собственного полета и нашел точное местонахождение своего самолета, когда сделал видео.

"Я знал, что сижу с правой стороны самолета", – сказал он изданию.

Карта показала ему "вероятного соперника" – самолет, который вылетел из аэропорта Ван Найс в Лос-Анджелесе.

"Это соответствует тому, что мы видим на видео", – сказал он.

Затем он использовал Sitrec, за разработку и обнародование которого ему заплатила неустановленная организация, чтобы направить камеру своего самолета прямо на место, куда летел другой самолет.

"Я настроил камеру, чтобы навести камеру с моего самолета на два других. Один из них точно совпадал. Это была маленькая Cessna. Это подтверждает, что это был тот самолет, на который я на самом деле смотрел", – сказал он.

Благодаря своему личному опыту и программе Sitrec он пришел к более разумному выводу и задокументировал свое расследование.

Мик Вест определил, что черное пятно – это самолет, который только что вылетел из аэропорта Сантьяго. Он утверждал, что на кадрах, снятых военно-морскими силами, он выглядел черным из-за того, что они были сняты на тепловые камеры, а самолет был горячее, чем воздух вокруг.

"Они думали, что смотрят на объект, который движется слева направо. На самом деле они смотрели на этот самолет, только что вылетевший из аэропорта Сантьяго, который сделал петлю вокруг, чтобы набрать высоту над горами", – сказал он.

Используя свою программу, он смог успешно смоделировать движение самолета, учтя угол камеры, и сопоставить его с записями полета.

Напомним, НЛО попали в объектив видеокамеры пилотов Boeing 747 во время рейса.

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