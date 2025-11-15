Мужчина решил удивить родителей девушки похудением, но не пережил этого

Мужчина скончался в больнице / © Pixabay

В Китае мужчина по имени Ли Цзян из провинции Хэнань, весивший 134 килограмма, решил удивить родителей девушки радикальным похудением. Накануне знакомства с ними он обратился в больницу Чжэнчжоу для операции по шунтированию желудка.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Операция была проведена успешно, однако в послеоперационной реанимации у Ли начались осложнения. Через три дня мужчина, мечтавший похудеть, умер. Причиной смерти назвали дыхательную недостаточность.

После этого родственники Ли выдвинули больнице претензию. Больница подтвердила наличие показаний к операции и пообещала понести ответственность по результатам вскрытия.

