Мужчина с констатированной смертью мозга проснулся перед отключением системы жизнеобеспечения

Он очень вовремя пришел в себя.

Мужчина, потерявший сознание после нападения на ночной прогулке, удивительным образом пришел в себя именно перед тем, как его систему жизнеобеспечения должны были отключать.

Об этом пишет ladbible.com.

Джеймс Ховард-Джонс был в Челтнеме, Глостершир, Великобритания, со своими товарищами, когда в апреле в прошлом году мужчина по имени Бен Дэвис ударил его по затылку.

28-летний мужчина упал и ударился головой, получив серьезные травмы, которые едва не убили его. После того, как его срочно доставили в больницу, Джеймс перенес несколько экстренных операций.

Однако врачи сказали его семье, что у него "мертвый мозг" и что "самое хорошее дело" позволить ему умереть.

Но незадолго до того, как его систему жизнеобеспечения должны были отключить и пожертвовать органы, Джеймс пришел в себя.

Джеймс Ховард-Джонс / Фото: ladbible.com

Выступая на судебном заседании в Королевском суде Глостера, отец Джеймса рассказал о последствиях травм его сына.

Он сказал: "Сначала он мог только смотреть в глаза и не мог двигаться или говорить. Повреждение мозга Джеймса носит долгосрочный характер и потребует определенного уровня заботы до конца его жизни. В общем, будущее моего сына выглядит довольно мрачно".

Бен Дэвис признал себя виновным, признавшись в причинении Джеймсу тяжких телесных повреждений. На слушании приговора судья Мартин Пиктон сказал ему: "Вы разрушили жизнь и надежды мистера Ховарда-Джонса — молодого человека в расцвете сил, который имел все, ради чего стоит жить. В то же время вы разбили сердца его семьи и друзей. Вред, который вы нанесли, является разрушительным и пожизненным для всех, кто пострадал от вашего преступного деяния".

Бен Дэвис / Фото: ladbible.com

Дэвис был приговорен к двум годам и четырем месяцам тюремного заключения.

Напомним, первый мужчина, которому трансплантировали лицо, показал себя до аварии. Также он рассказал о доноре и любимой девушке.

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