Мужчина с мачете и кастетами напал на полицейских: есть раненые

Полиция в Польше Фото иллюстративное / © PAP

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В столице Польши вооруженный 29-летний мужчина напал на сотрудников Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC). Во время двух нападений пострадали три правоохранителя, одного из них госпитализировали.

Об этом сообщает RMF FM.

Инцидент произошел возле штаб-квартиры Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью на улице Вонвозова в Варшаве.

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По данным журналистов, один из полицейских направлялся на службу, когда на него напал мужчина, вооруженный кастетом. Нападавший нанес удар в голову, после чего скрылся с места происшествия.

Вскоре правоохранители заметили подозреваемого возле станции метро Kabaty и попытались задержать его. Во время задержания 29-летний мужчина снова прибег к насилию и атаковал еще двоих полицейских.

«Один из полицейских получил удар кастетом по ноге, в результате чего получил серьезную травму и был доставлен в больницу», — сообщила старший аспирант Центрального бюро борьбы с киберпреступностью Моника Пшестжельская.

По ее словам, двое других правоохранителей получили легкие телесные повреждения.

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У нападавшего нашли мачете и два кастета

После задержания у мужчины изъяли два кастета и мачете. Сейчас он находится под стражей, а полиция проводит с ним следственные действия.

По неофициальной информации RMF FM, задержанный не искал конкретного полицейского. Его целью было напасть именно на сотрудника подразделения, занимающегося борьбой с киберпреступностью.

Во время общения со стражами порядка мужчина заявлял, что якобы находится под преследованием и прослушиванием со стороны спецслужб. Обстоятельства нападения и мотивы его действий устанавливают следователи.

Напомним, на днях в Польше после задержания подозреваемых по делу об антиукраинском инциденте в Познани политики призвали к решительной реакции государства.

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