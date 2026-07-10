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Мужчина с мачете и кастетами напал на полицейских: есть раненые
В Варшаве 29-летний мужчина с мачете и двумя кастетами напал на сотрудников Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью. Пострадали трое полицейских, один госпитализирован.
В столице Польши вооруженный 29-летний мужчина напал на сотрудников Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью (CBZC). Во время двух нападений пострадали три правоохранителя, одного из них госпитализировали.
Об этом сообщает RMF FM.
Инцидент произошел возле штаб-квартиры Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью на улице Вонвозова в Варшаве.
По данным журналистов, один из полицейских направлялся на службу, когда на него напал мужчина, вооруженный кастетом. Нападавший нанес удар в голову, после чего скрылся с места происшествия.
Вскоре правоохранители заметили подозреваемого возле станции метро Kabaty и попытались задержать его. Во время задержания 29-летний мужчина снова прибег к насилию и атаковал еще двоих полицейских.
«Один из полицейских получил удар кастетом по ноге, в результате чего получил серьезную травму и был доставлен в больницу», — сообщила старший аспирант Центрального бюро борьбы с киберпреступностью Моника Пшестжельская.
По ее словам, двое других правоохранителей получили легкие телесные повреждения.
У нападавшего нашли мачете и два кастета
После задержания у мужчины изъяли два кастета и мачете. Сейчас он находится под стражей, а полиция проводит с ним следственные действия.
По неофициальной информации RMF FM, задержанный не искал конкретного полицейского. Его целью было напасть именно на сотрудника подразделения, занимающегося борьбой с киберпреступностью.
Во время общения со стражами порядка мужчина заявлял, что якобы находится под преследованием и прослушиванием со стороны спецслужб. Обстоятельства нападения и мотивы его действий устанавливают следователи.
Напомним, на днях в Польше после задержания подозреваемых по делу об антиукраинском инциденте в Познани политики призвали к решительной реакции государства.