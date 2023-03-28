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Мужчина с ножом напал на культурный центр мусульман – есть погибшие

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
1 мин
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Мужчина с ножом напал на культурный центр мусульман – есть погибшие

Фото: УНИАН

Полиция задержала нападавшего на месте преступления.

В Лиссабоне ( Португалия ) погибли два человека и еще несколько были ранены в результате нападения вооруженного ножом мужчины на исламскую культурную ячейку.

Об этом сообщает The National News.

Прибывшие на место преступления офицеры ликвидировали нападающего.

"Полиция наткнулась на мужчину, вооруженного большим ножом. Злоумышленнику приказали прекратить нападение, на что он не подчинился и с ножом в руках двинулся навстречу правоохранителям, полицейские применили против лица огнестрельное оружие, поразив и нейтрализовав агрессора", — говорится в сообщении.

Подозреваемый был доставлен в больницу Лиссабона, где он остается под стражей.

Напомним, группа людей готовила целый ряд терактов в одной из европейских столиц.

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Дата публикации
Просмотры
464
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