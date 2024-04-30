Мужчина с самурайским мечом напал на людей и убил подростка: что известно

Мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал 30 апреля на прохожих в Лондоне, убил 13-летнего мальчика и ранил четырех человек, в том числе двух полицейских. Он уже арестован.

Об этом пишет BBC.

Около семи утра в полицию поступили сообщения о том, что в Хейноте автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

"У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он пошел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером", – рассказал местный житель Крис Бейтс.

"Я только что вышел из офиса, было семь утра, и слышу крики на другой стороне улицы. Я видел группу людей, пять или шесть человек, они пытались от него отбиться — у него был меч", — рассказал другой очевидец Манприт Сингх.

По его словам, один из тех, кто отбивался от человека с мечом, был ранен. Люди вокруг позвонили в полицию и скорую. Затем началась погоня полицейских за нападающим.

"На ту улицу проехали семь или восемь полицейских машин, а еще минут через десять я увидел, что этот парень бежит в сторону станции и сворачивает на улицу напротив станции. Он попытался заскочить в один дом, но не смог, и тут они его ударили электрошокером", – рассказал Манприт Сингх.

Полиция в конце концов арестовала 36-летнего нападающего, а всех четырех раненых доставили в больницу. По словам главы лондонской полиции Стюарта Белла, нанесенные ранения не представляют угрозы для их жизни.

Напомним, украинцев дома и за рубежом всколыхнула жуткая новость – в Германии россиянин зарезал двух украинцев. Как оказалось, это были раненые военнослужащие, проходившие курс лечения и реабилитации. ТСН.ua собрал все, что известно о трагедии.

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