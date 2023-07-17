Мужчина с собакой попал в шторм и застрял посреди океана на два месяца: как они выжили

Тим и Белла в Тихом океане ели сырую рыбу и пили дождевую воду.

Австралиец Тим Шеддок и его собака Белла в апреле 2023-го отправились из Мексики во Французскую Полинезию на собственной лодке. Но через несколько недель попали в шторм и застряли посреди Тихого океана на поврежденном судне. Они провели там два месяца.

Об этом говорится в 9news.

51-летний мужчина и собака должны были преодолеть 6 тыс. километров в Тихом океане. Запасов продовольствия было мало. После шторма они выживали на сырой рыбе и дождевой воде, пока их не спас траулер, которому передали информацию о "путешественниках" с вертолета у побережья Мексики.

Австралийский "путешественник" Фото: скрин 9news

По словам моряка, ловить рыбу он мог, а вот готовить нет, поэтому им пришлось питаться сырой рыбой. Два месяца подряд мужчина и собака пили дождевую воду и прятались от солнца под навесом лодки.

Австралийский "путешественник" Фото: скрин 9news

По словам врача, который уже осмотрел мужчину, его состояние — "стабильное". Он также отметил "совершенно нормальные жизненные показатели" моряка. Собака Белла также выглядит здоровой и бодрой.

"Я прошел из-за очень тяжелого испытания в море, — сказал Шеддок.

По его словам, теперь ему нужен только отдых и хорошая еда.

"А в общем, я прекрасно чувствую себя", — добавил он.

Сейчас Шеддок и Белла находятся на траулере, который везет их в Мексику, где мужчина пройдет медицинское обследование и при необходимости получит дополнительное лечение.

Напомним, на днях на борту рейса British Airways вспыхнул хаос, когда пассажир ударил мужчину разбитой бутылкой вина.

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