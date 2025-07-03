Мужчина с топором напал на пассажиров поезда: чем закончился инцидент

Поезд в Германии / © Associated Press

Реклама

В четверг, 3 июля, вооруженный топором мужчина напал на четырех пассажиров поезда, курсировавшего между немецким Гамбургом и австрийской Веной, нанеся им легкие ранения.

Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации издания, нападавшим был 20-летний сириец, который, кроме топора, в другой руке имел молоток.

Реклама

Во время нападения кто-то из пассажиров нажал на экстренный тормоз и остановил поезд.

Нападавшего удалось задержать еще до прибытия полиции. При этом он сам серьезно пострадал. Из-за полученных травм его пришлось срочно госпитализировать санитарной авиацией.

В результате столкновения четверо пассажиров также получили травмы. Трое из травмированных пассажиров — тоже сирийцы в возрасте 15, 24 и 51 лет. Гражданство четвертой жертвы, 38-летнего пассажира не сообщается.

«Сейчас власти расследуют обстоятельства инцидента», — говорится в заявлении общественной железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB).

Реклама

Напомним, ранее на центральном железнодорожном вокзале немецкого города Гамбурга 39-летняя женщина нанесла ножевые ранения людям, которые стояли на перроне в ожидании поезда.