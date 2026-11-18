Самолет C-130 Hercules. Фото: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Howard Blair

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В аэропорту Шеннон в Ирландии мужчина с топором проник на борт американского военного самолета C-130 Hercules и повредил его настолько, что воздушное судно больше не сможет летать.

Об этом сообщает The Guardian.

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По данным следствия, инцидент произошел 11 апреля. 48-летний Дайти О’Коррейн около 04:40 преодолел ограждение аэропорта и проник в военный самолет, который стоял на рулежной дорожке.

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Попав внутрь, мужчина забаррикадировал дверь, используя ремни, кронштейны и винты. После этого он, по версии следствия, перерезал гидравлические магистрали, разбил приборы в кабине пилотов и засыпал шариковые подшипники в топливные баки.

В результате повреждений транспортный самолет C-130 Hercules ВВС Национальной гвардии США стоимостью около 60 миллионов долларов вышел из строя. По словам прокуроров, восстановить его летную годность уже не удастся.

Американские правоохранители убеждены, что нападение было тщательно спланировано. В течение нескольких месяцев подозреваемый изучал конструкцию самолета, искал способы незаметно проникнуть в аэропорт и отслеживал рейсы с помощью специального приложения. Кроме того, он заказал капсулы с галлием — веществом, способным повреждать некоторые металлы.

Сразу после инцидента О’Коррейна задержала ирландская полиция. Ему были предъявлены обвинения в незаконном проникновении и повреждении имущества. Впоследствии в США мужчину также обвинили в уничтожении государственной собственности. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сторонники О’Коррейна называют его независимым активистом-миротворцем. По их словам, повреждение американского самолета было акцией протеста против войны США с Ираном и поддержки Израиля в войне в секторе Газа.

В то же время в ФБР подчеркнули, что речь идет не о спонтанном акте вандализма.

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