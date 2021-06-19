Мужчина сбил с ног двух детей, защищаясь от нападающего: видео стрельбы в Нью-Йорке

Едва не пострадавшие дети не были знакомы с потерпевшим.

В США двое маленьких детей едва не пострадали во время стрельбы в Нью-Йорке, когда были сбиты с ног мужчиной, убегающим от вооруженного нападающего.

Об этом со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка сообщает The Hill.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Бронкс.

На кадрах с камер видеонаблюдения, обнародованных правоохранителями, видно, как неизвестный в черном несколько раз в упор стреляет в мужчину, который лежит на тротуаре рядом с двумя детьми 5 и 10 лет.

На видео также видно, как старшая девочка пытается прикрыть младшего ребенка руками. "Да, это дети с жертвой, которые, к счастью, не пострадали", — указала полицейские.

Известно, что потерпевший не знал детей, с которыми защищался от стрелка. Тем временем правоохранители призывают общественность помочь в установлении личности обоих мужчин, причастных к инциденту.

Please Share @NYPDDetectives need your help identifying & locating the 2 men seen in this video shooting another man near 1551 Sheridan Ave. in the Bronx.



Yes, those are children with the victim, who were very fortunately not injured.



Call @NYPDTips at # 800577TIPS with info. pic.twitter.com/jiQE9MdKep — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 18, 2021

Напомним, в штате Аризона молодой человек за полтора часа устроил восемь стрельб, убив водителя грузовика и ранив 12 человек. Парень открыл огонь по автомобилям и пешеходам из окна белого внедорожника. Пострадавшим — от 19 до 56 лет.

Новости мира: житель американской Аризоны открыл огонь из окна своего авто

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку