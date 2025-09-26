Мужчина сделал ДНК-тест и узнал правду о своих детях

Тест разоблачил измену жены / © Associated Press

Реклама

В Китае мужчина сделал ДНК-тест и узнал, что он не отец своих детей.

Об этом сообщает издание Mothership.

Муж по фамилии Чжоу из провинции Хэнань был женат 13 лет. За это время у них с женой родилось трое детей. В то же время он долго не бывал дома из-за работы. Впоследствии китаец стал подозревать, что жена родила детей не от него. Он поделился своими подозрениями с соседом, и тот согласился с ними.

Реклама

«Разве ты не видишь, что твоя дочь похожа на твоего двоюродного дядю?» — спросил он Чжоу.

После этого мужчина действительно обратил внимание, что дочь и младшие близнецы очень похожи на его родственника. В результате Чжоу тайно провел тест на отцовство. Выяснилось, что все дети его не были. Жена китайца отмалчивалась, а его двоюродный дядя отказался пройти ДНК-тест.

В результате Чжоу подал на развод и потребовал от жены 150 тысяч юаней компенсации. Женщина сначала отказалась платить, но со временем согласилась выплачивать Чжоу по 10 тысяч юаней.

Китаянку также обвинили в нарушении Гражданского кодекса, однако, какое наказание ей может за это угрожать, не сообщается.

Реклама

Ранее сообщалось, что мужчина случайно забрал из детсада не своего внука. Ошибка выяснилась только, когда за ребенком приехала ее мать, что спровоцировало громкий скандал.