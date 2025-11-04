Мужчина сделал фото с беременной женой, а через несколько секунд женщина была уже мертва: жуткие подробности

Гибель женщины на скале / © The Mirror US

40-летний Хакан Айсал столкнул свою 32-летнюю жену Сэмру Айсал из 300-метровой скалы в живописной Долине бабочек в турецкой провинции Мугла. Свой жестокий поступок он совершил лишь через несколько минут после того, как совершил с ней несколько фотографий.

О деталях трагической истории пишет The Mirror.

Семра была на седьмом месяце беременности. Впрочем, женщину жестоко убил собственный мужчина в эгоистической попытке нажиться на полисе страхования жизни, который он оформил.

Высший уголовный суд Фетхие установил, что Хакан хитро заманил свою боящуюся высоты жену на самый край стремительного обрыва якобы для того, чтобы сделать с ней селфи. Затем безжалостно он столкнул жену со скалы.

По данным infoBalkans, пара провела около трех часов, сидя на склоне, прежде чем мужчина сбросил жену со скалы, когда рядом никого не было.

Отмечается, что подозрения, что Айсал столкнул Сэмру со скалы, возникли после того, как в новостях распространились фотографии пары, что вызвало воспоминания о другом отдыхающем. Прохожий снял жуткое видео, на котором видно, как супруги спускаются по каменистому ландшафту до края.

Саит Эртюрк, проезжавший мимо водитель, которого остановил мужчина после инцидента, описал его как «беззаботного». Он добавил, что Айсал не присоединился к поисковой группе, искавшей тело его жены.

"Он был очень безмятежным и спокойным. Он не вел себя как муж, чья жена только что упала со скалы", - рассказал на суде случайный свидетель.

После ужасного инцидента мужчина попытался присвоить себе страховую выплату в размере 40 000 фунтов стерлингов по полису, который он оформил незадолго до ее смерти. Однако полицию сообщили о подозрительной смерти, когда Айсал попытался забрать деньги — спустя всего несколько дней после того, как погибла его жена.

Банковские отчеты также показали, что он взял семь кредитов на имя своей жены, а после ее смерти начал роскошную жизнь в стиле джек-сета, путешествуя по стране и останавливаясь в VIP-местах.

На предварительном слушании 40-летнему мужчине было сообщено, что он должен отбыть не менее 30 лет, прежде чем его дело будет рассмотрено для увольнения. Он сейчас отбывает пожизненное заключение и будет иметь право на условно-досрочное освобождение только после 30 лет.

Напомним, ранее на трассе в Гарварде, в американском штате Иллинойс молодые супруги нашли застреленными в собственном авто.