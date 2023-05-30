Мужчина шесть лет жил с трупом мамы с корыстной целью: что он делал

В Италии мужчина шесть лет жил с мумифицированным трупом своей мамы, чтобы забирать ее пенсию.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Неназванный 60-летний мужчина в течение этого времени откладывал пенсионные накопления матери Хельги Хэнгбарт.

Сообщив своим соседям, что Хельга вернулась в свою родную Германию, мужчина сумел заработать около 180 000 евро, живя с ее мертвым телом. Он собирал 30 000 евро в год.

Мошенничество было обнаружено пожарными и полицией в начале этого месяца, а 25 мая в квартиру ворвались экстренные службы.

Обнаружив пенсионную схему в итальянском регионе Венето, в квартире было найдено ужасное разложившееся тело Хельги.

Хельга Хенгбарт / Фото: mirror.co.uk

Ее тело было завернуто и помещено в мешок для трупов, оставленный на ее кровати, который она делила со своим сыном, когда была жива.

Сын Хельги не находился в доме во время рейда, но позже обратился в полицию.

Попытки полиции связаться с Хельгой спровоцировали поиски, поскольку пенсионер не выдвинула никаких требований относительно своей карты медицинского страхования даже во время пандемии коронавируса.

Не выдвигая никаких претензий, поскольку она умерла, подозрения полиции усилились и впоследствии привели к рейду в доме ее сына, в результате которого было обнаружено тело.

Прокурор Бруно Бруни и Альберто Серджи приказали провести разрез тела, чтобы выяснить, как и когда умерла Хельга.

Расследования по неназванному мужчине продолжаются.

Напомним, в Бразилии 15-летняя девушка раскопала могилу серийного убийцы после снов. Она рассказала, что ей снилось и кто ей помогал.

Читайте также: