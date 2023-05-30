Мужчина шесть лет жил с трупом мамы с корыстной целью: что он делал

В дом с проверкой пришла полиция.
В Италии мужчина шесть лет жил с мумифицированным трупом своей мамы, чтобы забирать ее пенсию.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Неназванный 60-летний мужчина в течение этого времени откладывал пенсионные накопления матери Хельги Хэнгбарт.
Сообщив своим соседям, что Хельга вернулась в свою родную Германию, мужчина сумел заработать около 180 000 евро, живя с ее мертвым телом. Он собирал 30 000 евро в год.
Мошенничество было обнаружено пожарными и полицией в начале этого месяца, а 25 мая в квартиру ворвались экстренные службы.
Обнаружив пенсионную схему в итальянском регионе Венето, в квартире было найдено ужасное разложившееся тело Хельги.
Ее тело было завернуто и помещено в мешок для трупов, оставленный на ее кровати, который она делила со своим сыном, когда была жива.
Сын Хельги не находился в доме во время рейда, но позже обратился в полицию.
Попытки полиции связаться с Хельгой спровоцировали поиски, поскольку пенсионер не выдвинула никаких требований относительно своей карты медицинского страхования даже во время пандемии коронавируса.
Не выдвигая никаких претензий, поскольку она умерла, подозрения полиции усилились и впоследствии привели к рейду в доме ее сына, в результате которого было обнаружено тело.
Прокурор Бруно Бруни и Альберто Серджи приказали провести разрез тела, чтобы выяснить, как и когда умерла Хельга.
Расследования по неназванному мужчине продолжаются.
Напомним, в Бразилии 15-летняя девушка раскопала могилу серийного убийцы после снов. Она рассказала, что ей снилось и кто ей помогал.
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