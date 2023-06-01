Мужчина шокировал, как смог высвободить голову из пасти крокодила

Австралиец высвободил голову из пасти крокодила после того, как рептилия напала на него во время снорклинга.

Маркус Макгоуен отдыхал со своей женой и друзьями на полуострове Кейп-Йорк 27 мая, когда крокодил укусил его за голову.

Как говорится в заявлении, опубликованном службой здравоохранения Кернса и Внутренних земель, крокодил напал сзади, передает nbcnews.com.

Животное охватило челюстями голову Макгоуена. Впрочем, ему чудом удалось открыть его пасть и высвободиться.

"Потом крокодил попытался напасть на меня во второй раз, но мне удалось оттолкнуть его правой рукой, которую потом он укусил", — ошеломил мужчина, считающий, что рептилия была молодой.

Макгоуен был доставлен на остров Хаггерстоун, где его друг, пожарный, оказывал первую помощь, пока не прибыл вертолет скорой помощи, чтобы доставить его в ближайшую больницу. Он сказал, что ему лечили рваные раны на голове и колотые раны на руке.

По словам Маркуса, он просто оказался не там и не в то время.

"Я живу на Золотом Берегу, увлекаюсь серфингом и дайвингом и понимаю, что когда вы входите в морскую среду, вы попадаете на территорию, принадлежащую потенциально опасным животным, таким как акулы и крокодилы", — сказал он в своем заявлении.

Также мужчина попросил уединение, пока он поправляется.

По данным Австралийского зоопарка, обитающие в Австралии морские крокодилы могут вырасти до 7 метров. Они могут задерживать дыхание под водой до восьми часов.

"Они используют мутность воды, чтобы оставаться незамеченными, прежде чем устроить засаду на свою добычу, схватить ее своими мощными челюстями и насмерть забросить обратно в воду", — говорится на сайте зоопарка.

По данным Департамента окружающей среды и науки Квинсленда, последнее зарегистрированное нападение крокодила было несмертельно также в районе Кейп-Йорка в феврале. Департамент имеет записи о нападениях с декабря 1985 года по март, причем последнее зарегистрированное нападение со смертельным исходом в штате произошло в феврале в 2021 году.

Напомним, бизнесмен из Таиланда утверждает, что нашел секрет здоровья – употребление крови крокодила, смешанной с алкоголем. Мужчина каждый день начинает и заканчивает стаканом этой смеси.

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