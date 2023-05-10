Мужчина взломал аккаунты Маска, Обамы и Байдена в Twitter: кто он и как его накажут

Хакеры захватили более 100 аккаунтов пользователей.
Британцу грозит солидный срок заключения после того, как он признал себя виновным во взломе более 100 аккаунтов Twitter, включая аккаунт генерального директора Илона Маска.
Об этом пишет ladbible.com.
23-летний Джозеф Джеймс О'Коннор, также известный как PlugwalkJoe, принял участие в одном из самых больших взломов в истории социальных сетей вместе с британцем Мейсоном Шеппардом и американцами Грэмом Айвеном Кларком и Нимой Фазели.
Взлом произошел в июле в 2020 году, когда группа захватила более 100 аккаунтов в Твиттере высокопоставленных людей и знаменитостей. Среди них были Барак Обама, Билл Гейтс, Ким Кардашян, Джо Байден и нынешний генеральный директор платформы Илон Маск.
О'Коннор был экстрадирован из Испании в прошлом месяце, 26 апреля, и признал себя виновным по ряду обвинений в Нью-Йорке.
Взлом был частью большей аферы с биткоинами, когда О'Коннор взламывал аккаунты Twitter, чтобы потом публиковать твиты с просьбой к подписчикам отправить криптовалюту.
В сообщениях О'Коннор, изображая чей-то профиль, предложил удвоить деньги подписчиков, если они пришлют сумму.
Один из твитов, опубликованный в аккаунте американского рэпера Wiz Khalifa, говорит: "Я отдаю долг своему сообществу через COVID-19! Все биткоины, отправленные на мой адрес, указанный ниже, будут отправлены обратно в двойном размере. Если вы отправите 1000 долларов, я пришлю назад 2000 долларов! Это только в течение следующих 30 минут! Наслаждайтесь".
Афера О'Коннора была описана как "злонамеренная" в заявлении помощника генерального прокурора США Кеннета Полита-младшего.
"Как много криминальных деятелей, О'Коннор пытался сохранить анонимность, используя компьютер, чтобы спрятаться за скрытыми учетными записями и псевдонимами за пределами Соединенных Штатов. Но это заявление показывает, что наши следователи и прокуроры будут выявлять, будут находить и привлекать к ответственности таких преступников, чтобы гарантировать, что они столкнутся с последствиями своих преступлений", - сказал он.
Наряду с признанием в взломе более 100 аккаунтов Twitter и признанием себя виновным в вымогательстве, множественных случаях компьютерного вторжения, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, О'Коннор также признал себя виновным в краже 794 000 долларов в криптовалюте йоркской кибергруппы, киберпреследовании и получении доступа к высококлассной учетной записи TikTok, наряду с другими преступлениями, связанными с захватом социальных сетей.
О'Коннору грозит до 77 лет тюрьмы. Приговор должен быть вынесен в пятницу, 23 июня.
Напомним, мужчину в костюме пива арестовали за вождение в нетрезвом виде. Правоохранители перевели его в тюрьму.
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