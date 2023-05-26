Мужчина сломал пенис в трех местах после ужасного инцидента в спальне - фото

Мужчина из Танзании сломал свой пенис в трех местах во время секса.

Громкий щелчок произошел, "когда пенис ускользнул, заблудился" и ударил о область женской промежности, "когда он пытался снова ввести его", сообщили врачи International Journal of Surgery Case Reports.

В журнале представители здравоохранения сообщили, что анонимный пациент обратился в больницу с отечным пенисом, жалуясь на боль и кровотечение из уретры в течение пяти часов.

Там ему дали обезболивающие, а затем направили в Христианский медицинский центр Килиманджаро.

Хотя половой член не содержит костей, его называют переломом, когда его волокнистая соединительная ткань, называемая белковой оболочкой, повреждена или разорвана.

МРТ показала, что мужчина повредил свой пенис в трех местах вдоль белковой оболочки: в паре эректильных тканевых тел, известных как кавернозные тела, и в другом участке, называемом губчатым телом. Кроме того, у него был частичный разрыв уретры, трубки, по которой сперма и моча выходят из полового члена.

МРТ / Фото: sciencedirect.com

Доктор Бартоломео Николаус Нгови и его команда урологов из Христианского медицинского центра Килиманджаро сообщили, что член мужчины был "немного искривлен". Они также утверждали, что он увеличился в размерах и был весь в крови.

Мужчину срочно доставили в хирургическое отделение, где ему сделали операцию, сшив кавернозные тела, уретру и губчатое тело.

Через три дня его выписали из больницы, а катетер из уретры удалили через 21 день.

Через шесть месяцев после травмы пациент вернулся в больницу и сообщил, что снова занимается сексом и функция его полового члена вернулась в норму.

Напомним, мужчине грозит ампутация полового члена после 24-часового секса под действием наркотиков. 50-летний немец находится в тяжелом состоянии.

Читайте также: