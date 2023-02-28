Мужчина случайно купил два одинаковых лотерейных билета и выиграл два джекпота

Два джекпота общей стоимостью 240 338 долларов получил 67-летний житель округа Окленд (штат Мичиган, США) после того, как случайно приобрел два одинаковых лотерейных билета.

Об этом пишет UPI.

"Еженедельно я покупаю многотиражный билет с тем же набором чисел, что вписываю уже четыре года подряд", — сказал игрок.

Оба билета мужчины с номерами 04-10-12-20-30 выиграли джекпот в размере 120 169 долларов США.

"После розыгрыша я открыл свою лотерейную учетную запись, чтобы проверить номера и не мог поверить, когда увидел приз в размере 240 338 долларов", – сказал мужчина.

Часть призовых денег победитель потратит на обучение сына, а остальные сэкономит.

Ранее мы писали, что победителя лотереи обвинили в краже выигрышного билета. Узнайте, кто присвоил 2 миллиарда долларов.

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