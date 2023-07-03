Мужчина, смертельно ранивший двух человек в аэропорту Кишенева, скончался в больнице: подробности

Стрелок, открывший огонь в аэропорту Кишинева ( Молдова ) и смертельно ранивший двух людей, скончался в больнице.

Об этом сообщает генинспекторат полиции Молдовы, передает newsmaker.

"Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший двух человек в Кишиневском аэропорту, умер", — говорится в сообщении.

Что известно о молдавском стрелке

30 июня в аэропорту Кишинева устроил стрельбу 43-летний бывший сотрудник полиции Таджикистана Рустам Ашуров, пытавшийся бежать в Молдову, после того, как 23 июня против него возбудили дело за похищение первого заместителя главы одного из банков Душанбе.

Ашуров прилетел рейсом из Турции, однако, по словам премьер-министра Молдовы Дорина Речана, ему запретили въезд из соображений безопасности.

Нападавшего задержали, однако он успел застрелить двух человек во время конвоирования в стерильную зону. Погибли сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта. Нападающий выхватил пистолет у одного из них.

Читайте также: