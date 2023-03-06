Мужчина сорвал джекпот, но радовался недолго: развязка истории удивит

Житель австралийского города Даббо сорвал джекпот (миллион австралийских долларов), но потерял лотерейный билет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец отметил, что уже несколько лет регулярно играет в лотерею, и за это время выигрывал максимум тысячу долларов. После приобретения последнего билета он узнал, что сорвал один из четырех джекпотов.

После того, как мужчина узнал о выигрыше, он понял, что нигде не может найти тот счастливый билет. К поискам билета подключилась вся семья, но вскоре все выяснилось.

"Можете верить, можете не верить, но я потерял билет. Я везде искал его. Выяснилось, что все это время он лежал у меня в кошельке! Я не могу поверить в это", — рассказал он.

Австралиец сказал, что поделится выигрышем с детьми и отправится в путешествие с любимой.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

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