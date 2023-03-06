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Мужчина сорвал джекпот, но радовался недолго: развязка истории удивит

Мужчина сорвал джекпот, но радовался недолго: развязка истории удивит

Фото: Associated Press

Австралиец забыл, где положил выигрышный билет.

Житель австралийского города Даббо сорвал джекпот (миллион австралийских долларов), но потерял лотерейный билет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Австралиец отметил, что уже несколько лет регулярно играет в лотерею, и за это время выигрывал максимум тысячу долларов. После приобретения последнего билета он узнал, что сорвал один из четырех джекпотов.

После того, как мужчина узнал о выигрыше, он понял, что нигде не может найти тот счастливый билет. К поискам билета подключилась вся семья, но вскоре все выяснилось.

"Можете верить, можете не верить, но я потерял билет. Я везде искал его. Выяснилось, что все это время он лежал у меня в кошельке! Я не могу поверить в это", — рассказал он.

Австралиец сказал, что поделится выигрышем с детьми и отправится в путешествие с любимой.

Напомним, семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

Новости мира: в Соединенных Штатах ищут человека, который сорвал джекпот в почти 700 млн долларов

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