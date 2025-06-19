Мужчина спустя 58 лет нашел маму, которая его бросила: ее реакция разбила ему сердце

Саймон Протеро

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В Великобритании 58-летний мужчина, которого еще младенцем бросила мать, нашел свою семью. Однако он остался с разбитым сердцем, когда 80-летняя мать оказалась неготовой к встрече с сыном.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

58-летнего Саймона Протеро нашли младенцем возле туалета детского дома в городе Нит, Уэльс. До недавнего времени он не имел никакой информации о том, почему и кто его покинул.

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Вскоре после того, как его нашли, его усыновили любящие родители, и он вырос в селе всего в десяти милях от детского дома. Когда ему было девять лет, они рассказали ему о деталях его усыновления. Саймон Протеро говорит, что очень благодарен своим приемным родителям за счастливое детство.

Впоследствии жена Саймона посоветовала ему обратиться на телевизионное шоу, которое занимается поиском потерянных родственников. После того, как женщина умерла из-за рака, мужчина решил прислушаться к ее совету.

Благодаря анализу ДНК, несмотря на то, что у Саймона не осталось никаких документов, исследователям удалось найти его биологическую мать, и Саймон наконец-то получил информацию о том, кто его семья и откуда он происходит.

Однако, в эмоциональном плане, биологическая мать Саймона, которой сейчас за восемьдесят и которая родила его молодой, незамужней, одинокой, без поддержки семьи, все еще не была готова к контакту с Саймоном.

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В отличие от предыдущих предположений Саймона, его биологическая мать не из детского дома в Ните, а из Северного Уэльса. Она не могла вспомнить, почему оставила сына там.

Когда связались с биологической матерью Саймона, ее первой реакцией был грустный вопрос: «У меня будут неприятности из-за этого?». Команда заверила ее, что этого не произойдет. Однако она отметила, что все еще не готова к встрече с сыном.

Когда исследователи приступили к поиску ДНК-связей, они также пытались найти фотографию Саймона, чтобы дать ему возможность впервые увидеть себя маленьким младенцем. И им это удалось, мужчина говорит, что он впервые увидел себя в таком возрасте.

Также он познакомился со своим родственником, которого зовут Ноэль и со его семьей. О биологическом отце мужчины ничего не удалось узнать.

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Саймон верит, что ему удастся пообщаться с родной мамой.