Мужчина стал отцом для 550 детей: ему запретили больше размножаться

Житель нидерландского города Гааги, которого местные СМИ называют Джонатан М., сдал сперму по меньшей мере в 11 клиниках по лечению бесплодия, значительно превысив установленную максимальную норму для одного донора – 25 детей в 12 семьях.

Как сообщает издание Politico, мужчина сдавал свою сперму не только в Нидерландах, но и за границей.

Законодательством Нидерландов введены ограничения, чтобы предотвратить непреднамеренный инцест сводных братьев и сестер.

Однако уже в 2017 году стало известно, что Джонатан М. путем обмана стал отцом по крайней мере 102 детей, поскольку в каждой клинике делал ложные заверения, что он не предлагал свою сперму в других местах и не будет делать этого в будущем.

Джонатан М. продолжал заниматься донорством за границей, а также искал потенциальных клиенток через соцсети. По данным медиа, сейчас он живет в Кении и на его счету рождение по меньшей мере 550 детей.

Одна из матерей и организация Stichting Donorkind, представляющая интересы нескольких детей этого мужчины и их родителей, обратились в суд Гааги с требованием запретить ему заниматься донорством, а также запретить использовать сперму, которую он уже сдал.

При рассмотрении дела судья пришел к выводу, что Джонатан М. умышленно лгал, осознавая, что родители не выбрали бы его в качестве донора, если бы знали, скольким семьям он уже помог зачать ребенка.

"Все эти родители теперь столкнулись с тем, что их дети являются частью огромной родственной сети, в которой сотни сводных братьев и сестер", — цитируют судью в издании.

Суд запретил мужчине сдавать свою сперму или рекламировать себя как донора, а также обязал его в течение семи дней сообщить, сдавал ли он сперму в другие клиники.

Напомним, донор спермы из Канзаса Уильям Маротта судится с властями своего штата, которые заставляют его платить алименты на ребенка, искусственно зачатого с помощью его семьи.

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