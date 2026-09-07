Мужчина убил биологического отца спустя несколько часов после знакомства с ним: детали трагедии

Мужчина, убивший отца

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В Великобритании мужчину признали виновным в непреднамеренном убийстве 61-летнего мужчины, который оказался его биологическим отцом. Трагедия произошла в пабе графства Дарем в канун Рождества 2025 года — всего через несколько часов после того, как 37-летний Мартин Гринсмит узнал об их родственной связи.

Об этом пишет Lad Bible.

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Что известно о трагедии

Как установил суд, Гринсмит отдыхал с семьей в пабе «Председатель королевы» в Виллингтоне. Там он впервые увидел Стивена Шевелса, а впоследствии мать мужчины подтвердила, что 61-летний посетитель — его биологический отец.

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Шевелс после этого подошел к семье и сел рядом с ними. По словам Гринсмита, такая близость вызвала у него дискомфорт. Впоследствии семья переместилась в пивной сад.

Вскоре Шевелса попросили покинуть паб, однако он оказался в пивном саду и столкнулся с Гринсмитом. Мужчина заявил, что почувствовал угрозу и инстинктивно толкнул старшего мужчину, пытаясь увеличить расстояние между ними.

Шевелс упал и ударился головой о бетонное покрытие. Гринсмит утверждал, что был шокирован произошедшим и даже принес пострадавшему стакан воды. Позже он услышал, что у мужчины пульс, и решил, что тот выживет.

На следующее утро Гринсмит узнал, что Шевелс скончался от травм головы.

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Сначала мужчина отрицал свою вину в непреднамеренном убийстве. Он признал, что толкнул Шевелса, однако настаивал, что сделал это осторожно и не собирался нанести ему смертельные травмы.

2 сентября суд Тиссайда признал Гринсмита виновным в непреднамеренном убийстве. Приговор ему предъявят 21 октября.

После заседания сестра погибшего Анджела назвала смерть брата «непровоцированным актом насилия». По ее словам, трагедия оставила «дыру в сердцах» всех, кто знал Стивена.

Главный инспектор полиции Дарема Алфи Кин подчеркнул, что это дело демонстрирует, насколько серьезными могут оказаться последствия спонтанных решений.

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«Это действительно сокрушительный случай. Он показывает, как решение, принятое за доли секунды, может иметь последствия на всю жизнь», — отметил правоохранитель.

Напомним, в Закарпатье 18-летнего парня подозревают в жестоком убийстве собственной матери, которое произошло ночью 4 сентября, когда женщина спала. По данным следствия, сын нанес ей многочисленные ножевые ранения, от которых она скончалась. Больше всего стражей порядка шокировало то, что парень снял момент убийства на свой мобильный телефон. О преступлении с утра стало известно от его брата-близнеца, которому подозреваемый сам признался в содеянном. Полиция изъяла телефоны, ножи и другие вещдоки. Парня задержали, его действия квалифицировали как умышленное убийство; следователи устанавливают мотив трагедии.

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